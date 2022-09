Poupança tem retirada líquida recorde de R$ 22,02 bilhões em agosto 

A caderneta de poupança, aplicação financeira mais tradicional dos brasileiros, continua a enfrentar a fuga de recursos. Em agosto, os brasileiros sacaram R$ 22,02 bilhões a mais do que depositaram na poupança, informou ontem (6) o Banco Central (BC). É a maior retirada líquida (saques menos depósitos) registrada para um mês desde o início da série histórica, em 1995.

Com o desempenho de agosto, a poupança acumula retirada líquida de R$ 85,17 bilhões nos oito primeiros meses do ano. Esta é a maior retirada acumulada para o período desde o início da série histórica, em 1995.

Em 2022, a caderneta registrou captação líquida (mais depósitos que saques) apenas em abril, quando o fluxo ficou positivo em R$ 3,51 bilhões. Nos demais meses, as retiradas superaram os depósitos, em um cenário de inflação e endividamento altos, combinado com rendimentos mais baixos por causa dos aumentos da taxa Selic (juros básicos da economia), que tornam outras aplicações de renda fixa mais atraentes.

Em 2020, a poupança tinha registrado captação líquida (depósitos menos saques) recorde de R$ 166,31 bilhões. Contribuiu para o resultado a instabilidade no mercado de títulos públicos no início da pandemia de covid-19 e o pagamento do auxílio emergencial, que foi depositado em contas poupança digitais da Caixa Econômica Federal.

No ano passado, a poupança tinha registrado retirada líquida de R$ 35,5 bilhões. A aplicação foi pressionada pelo fim do auxílio emergencial, pelos rendimentos baixos e pelo endividamento maior dos brasileiros. A retirada líquida – diferença entre saques e depósitos – só não foi maior que a registrada em 2015 (R$ 53,57 bilhões) e em 2016 (R$ 40,7 bilhões). Naqueles anos, a forte crise econômica levou os brasileiros a sacarem recursos da aplicação.

Rendimento – Até recentemente, a poupança rendia 70% da Taxa Selic (juros básicos da economia). Desde dezembro do ano passado, a aplicação passou a render o equivalente à taxa referencial (TR) mais 6,17% ao ano, porque a Selic voltou a ficar acima de 8,5% ao ano. Atualmente, os juros básicos estão em 13,75% ao ano. O aumento dos juros, no entanto, foi insuficiente para fazer a poupança render mais que a inflação, provocando a fuga de alguns investidores.

Nos 12 meses terminados em agosto, a aplicação rendeu 6,72%, segundo o Banco Central. No mesmo período, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor-15 (IPCA-15), que funciona como prévia da inflação oficial, atingiu 9,6%. O IPCA cheio de agosto será divulgado no próximo dia 9 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

OS NÚMEROS REAIS NAS PESQUISAS (FOTO1)

Com a média 2% de entrevistados para avaliar a tendência eleitoral, por amostragem, as pesquisas eleitorais não apresentam números reais nas apenas indicadores em percentuais.

Em média as apurações indicam cerca de 30% de abstenções (ausência do eleitor), votos em branco ou nulos, para se alcançar o número de votos válidos.

O Brasil tem 158. 463.117 de eleitores inscritos e, excluídos estes 30%, os votos válidos serão 140.934.828. Quem é apresentado com 10% de intenções de votos, por exemplo, somaria 14 milhões de eleitores. Com 20% seriam 28,1 milhões. Com 30%, 42,2 milhões. Com 40%, teria 56,2 milhões e com 50% alcançaria 70,4 milhões.

O Estado do Rio tem inscritos 12.827.309 eleitores e na exclusão de 30% teria os votos válidos seriam 8.971,17. O candidato que alcançasse 30% de votos nas pesquisas, precisaria de 2,9 milhões de votos válidos. Com 20% a necessidade seria de 1,7 milhão de votos válidos.

Dificuldade de inversão

No panorama nacional, os 11 pontos de diferença entre Lula e Bolsonaro representam uma diferença de 15,5 milhões de votos válidos.

No Estado do Rio, 10% significam 877 mil votos válidos, ou seja, 50% a mais do que todo o eleitorado de Niterói.

Na disputa pelo Governo do Estado, sem a necessidade de segundo turno, implicaria na obtenção 4,4 7 milhões de votos válidos. Quase 1,2 milhão de votos válidos. Até agora o melhor colocado está com 26% de intenções de voto.

Candidatos de fora

Há pessoas com risco de erros nas escolhas de candidatos, pelo horário televisivo gratuito.

Emissoras de TV com grande potência e que alcançam o território fluminense transmitem os programas eleitorais apresentando os candidatos dos estados onde estão localizadas as geradoras.

Os números dos partidos são os mesmos, permanecendo na numeração inicial dos candidatos. locais.

A TV Aparecida, por exemplo, tem ampla penetração no Estado do Rio em função de suas três missas diárias antecedidas ou seguidas pelos horários destinados aos candidatos paulistas.

2023 com melhorias

Eleição municipal só em 2024, mas para o próximo ano o prefeito Axel vai inaugurar importantes melhorias para a cidade.

Na sua pauta, obras como a nova imagem projetada com a conclusão do Projeto Orla, reativação da Casa Norival de Freitas, a Rotatória da Mem de Sá, mais de 10 obras de proteção de encostas, reativação de praça, inauguração do restaurante popular, de um Centro Cultural no Fonseca, e a Rotatória Stuessel Amóra, na entrada de Camboinhas, entre outras.

Antecede planos de alguns auxiliares e apoiadores legislativos que estão esboçando planos de candidaturas, acreditando numa divisão no esquema politico municipal.

Falta de banheiros

A cidade precisa de banheiros públicos, especialmente nas praças e pontos de grande concentração popular.

Todas pessoas, do bebê ao ancião, precisam deste apoio e agir contra os que, principalmente, urinam junto às árvores ou calçadas.

Até os anos 60 existia um banheiro público na área onde hoje se situa o bicicletário, no Centro.

A ação pode acontecer com a participação privada com cobrança de pequena taxa, que poderia ser mais elevada com o uso de chuveiros.

Há muita gente morando nas ruas que precisa deste elemento básico.