Pouco riso, pouca alegria. Crise abate lojas de fantasia em Niterói

Raquel Morais

O cancelamento do carnaval de rua e blocos no Rio de Janeiro e em Niterói derrubou um importante e tradicional setor do comércio em Niterói. Lojas que vendem artigos de fantasia e decoração estão com seus estoques encalhados e os comerciantes muito preocupados com o futuro das empresas e com o quadro de funcionários. A esperada recuperação das vendas após o fracasso de 2021, por causa da pandemia da Covid-19, está longe de ser concretizada e as vendas estão muito abaixo do esperado.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL-Niterói), Luis Vieira, explicou que a situação das vendas das lojas de produtos para carnaval é crítica. “Os produtos de carnaval são comprados com antecedência. As empresas encomendam no final do ano, em novembro e dezembro.

Nesse período, muito dos produtos já teriam chegado. Alguns pedidos o comércio conseguiu cancelar basicamente na semana passada. Os produtos de carnaval são diferenciados; fantasias e enfeites até purpurina e penas, até mesmo para a confecção das fantasias. As empresas hoje estão amargando um prejuízo muito grande e vão ter que ficar com os estoques aguardando até o próximo carnaval. Infelizmente, com certeza, não será possível escoar todo estoque, apesar da diminuição. O comerciante acaba ficando com o prejuízo”, explicou.

Gerente de uma loja de fantasias no Centro de Niterói, Natasha Alves, disse que o estoque ainda é o de 2019. “Posso dizer que as vendas estão mais do que abaixo do esperado. A situação está muito crítica. Ninguém está procurando nada na loja para comprar com o cancelamento do carnaval de rua. Desde o início da pandemia, já reduzimos em quase 60% o número de funcionários e agora tivemos que diminuir a carga horária de um funcionário e também antecipamos o nosso fechamento”, contou a responsável pela loja que sempre fechou às 18h30min e agora fecha ás 18h.

Um vendedor ambulante, que preferiu não se identificar, disse que há mais de 10 anos vende espuma para as crianças no carnaval, mas acredita que não vai conseguir trabalhar. “Eu acho que o desfile de carnaval vai ser cancelado. Eu não posso arriscar meu dinheiro para comprar espuma para revender e ter o cancelamento. Não posso arriscar. Esse dinheiro extra sempre me ajudou muito, mas agora a situação está bem triste”, lamentou.