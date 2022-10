Poucas palavras: Bolsonaristas reagem timidamente à eleição de Lula

Nos primeiros minutos após a confirmação da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a Presidência da República, foram poucos os seguidores fiéis de Jair Bolsonaro (PL) que se manifestaram. Na noite deste domingo (30), o petista confirmou, em segundo turno, seu retorno ao Palácio do Planalto após 12 anos.

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) afirmou que “será a maior oposição que Lula jamais imaginou ter”. No último sábado (29), a parlamentar se envolveu em polêmica após sacar uma arma durante discussão com um eleitor do petista, na cidade de São Paulo.

Ainda que eu ande pelo vale das sombras, não temerei, porque Tu Senhor Deus estás comigo.



O sonho de liberdade de mais de 51 milhões de brasileiros continua vivo.



E lhes PROMETO, serei a maior oposição que lula jamais imaginou ter. — Carla Zambelli B22 T10 (@Zambelli2210) October 30, 2022

Também deputada federal, Bia Kicis (PL-DF) se manifestou de forma tímida, também pelas redes sociais. Ela afirmou que “mais do que nunca teremos que ser resistência”.

Mais do que nunca teremos que ser resistência. — Bia Kicis (@Biakicis) October 30, 2022

O deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) foi outro a se manifestar. Em tom ameaçador, ele disse que “Lula não governará o país”.

Eu não vou desistir do Brasil. Lula não governará o País. Ele terá a oposição mais contundente e dura da história. Juro pelo futuro da minha filha! — Carlos Jordy 2️⃣2️⃣ (@carlosjordy) October 30, 2022

Até o momento, outros políticos bolsonaristas não tinham se manifestado sobre a derrota do candidato do PL à reeleição. Jair Bolsonaro também não se manifestou.