Pouca presença de alunos no retorno da rede estadual de ensino de Niterói

Com pouca presença de alunos, as escolas da rede estadual de ensino de Niterói retomaram suas atividades com atividades presenciais, para estudantes do 3º ano do Ensino Médio nesse segunda-feira. A volta era opcional para os alunos e ocorre apenas nos municípios onde a prefeitura não fizer nenhuma oposição a atividades presenciais escolares.

A retomada gradativa está ocorrendo em 416 escolas localizadas em 16 municípios do estado, o que corespondia a expectativa de retorno de 63 mil alunos. As aulas presenciais de todas as redes de ensino foram suspensas em março por causa da pandemia de Covid-19. As escolas particulares já haviam recebido autorização para retomar as atividades presenciais no início de setembro.

Os alunos de ensino fundamental, dos dois primeiros anos do ensino médio e dos primeiros módulos de Educação de Jovens e Adultos (EJA) continuarão com aulas remotas. Já os estudantes de ensino médio e do quarto módulo de EJA podem optar pelo ensino remoto ou presencial. O objetivo é que esses estudantes possam concluir seus estudos a tempo de participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), previsto para janeiro do ano que vem.

No Colégio Estadual Raul Vidal, na Rua Feliciano Sodré, no Centro de Niterói, de acordo com informações, apenas dois alunos e um professor compareceram unidade, que também funcionou para atividades do setor administrativo. O mesmo ocorreu com o C.E. Macedo Soares, na Rua Dr. March, no Barreto, onde compareceram 21 alunos. Na Zoa Sul da cidade, o C.E. Joaquim Távora, no Campo de São Bento, em Icaraí, também reabriu para receber os os estudantes do 3º ano e da EJA, mas também com pouca procura, caracterizando a procura gradativa dos alunos.

Situado na Avenida Prefeito Sílvio Picanço, em Charitas, o C.E. Matemático Joaquim Gomes de Sousa – Intercultural Brasil-China – todos os alunos do 3º ano optaram pelo ensino diante do presencial. Todos 50 estudantes, de duas turmas, permaneceram estudando, na forma remota. Porém a unidade permaneceu aberta para o trabalho na secretaria, coordenação e direção