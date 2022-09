Postulantes ao Governo do Estado têm dia movimentado em compromissos de agenda

Candidatos realizam caminhada, debatem temas importantes e buscam votos da população em diferentes cidades do Rio

Os candidatos ao Governo do Estado Rodrigo Neves (PDT), Marcelo Freixo (PSB) e Cláudio Castro (PL) estão em contagem regressiva para as eleições de 2022 e continuam realizando encontros, almoçando e jantando com empresários e debatendo ideias e propostas com a população como fizeram no dia de ontem (20).

NEVES caminhou na Tijuca e falou sobre o reforço no policiamento nas ruas (Fotos: Divulgação)

Problema crônico no Rio de Janeiro, a violência urbana foi o tema principal na tarde de ontem (20), durante a caminhada do candidato ao Governo do Estado, Rodrigo Neves (PDT), na Praça Saens Peña, no coração da Tijuca, Zona Norte do Rio. Acompanhado da delegada e deputada estadual Martha Rocha, e do delegado Orlando Zaccone, candidato a deputado federal, Neves falou sobre suas propostas.

“A Tijuca é um bairro tradicional, de classe média, do Rio. E vem sofrendo com a violência urbana. Minha prioridade vai ser colocar uma polícia bem treinada, com policiamento ostensivo nas ruas, porque, hoje, não há horário para ser assaltado na cidade do Rio e na Região Metropolitana. Vamos investir pesadamente em inteligência e monitoramento, nos Centros Integrados de Segurança Pública, nos maiores bairros da cidade do Rio e nas cidades-pólo do Estado. E vamos resgatar a autoridade do estado e combater a expansão do tráfico e da milícia no território”.

Rodrigo também criticou a atual política de Segurança Pública do Rio, marcada por operações com número elevado de mortos, que ele classificou como “ações improvisadas em favelas, que têm produzido matanças, inclusive de crianças e inocentes”.

Para o candidato, a má condução da pasta não é fruto da falta de dinheiro ou da crise financeira. “O Estado do Rio tem R$ 93 bilhões em orçamento. Recursos existem. O que, infelizmente, não existe, é um governo que funcione para a população do Estado do Rio”, revelou Neves para em seguida converar com comerciantes nos arredores da praça, na tradicional feirinha e na Rua das Flores.

FREIXO promete investir na geração de emprego em Volta Redonda e região

Já o candidato a governador Marcelo Freixo (PSB) participou pela manhã de um encontro com representantes dos setores hoteleiros e de bares e restaurantes, no Hotel Rio Othon, para falar sobre propostas para fortalecer o turismo. Estiveram na reunião dirigentes de 10 entidades de todo Estado do Rio de Janeiro.

Freixo foi recebido pelo presidente do Sindicato dos Meios de Hospedagem do Rio de Janeiro, Alfredo Lopes, que entregou um documento em nome das associações que estão envolvidas em atividades turísticas.

O candidato afirmou que o setor de hotéis, bares e restaurantes é estratégico para reerguer a economia do Estado, gerando emprego e renda, principalmente entre os jovens. “O turismo emprega mão de obra de forma intensiva e é a principal porta de entrada dos jovens no mercado de trabalho. Nosso governo vai abrir uma linha de crédito voltado para o setor e assumir a liderança na articulação de um calendário de eventos que beneficie todas as regiões do nosso Estado. O turismo é essencial para superarmos a crise econômica”, explicou Freixo.

O Pessebista também afirmou que vai investir em Segurança Pública e qualificação policial para atender as necessidades dos turistas, dos empresários e dos trabalhadores do setor. “O turista tem que se sentir seguro ao vir para o Rio de Janeiro e os investidores têm que ter a certeza que o governo vai garantir ordem e previsibilidade. Além de retomar os territórios que são hoje ocupados pelo tráfico e pelas milícias, vamos dar treinamento para que a polícia atue de maneira estratégica para atender as demandas do setor”, disse.

Participaram do evento a Associação Brasileira de Agência de Viagens (ABAV-RJ), Associação Brasileira de Empresas de Eventos (ABEOC-RJ), a Associação Brasileira de Turismo Receptivo Internacional (BITO),a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-RJ), o Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (SINFRERJ), o Rio Convention e Visitors Bureau (RCVB), a Orla Rio – concessionária de quiosques na orla, a Associação dos Promotores de Eventos do Setor de Entretenimento (APRESENTA), a Liga Independente dos Guias de Turismo (LIGUIA) e o Conselho de Turismo da Associação Comercial do Rio de Janeiro.

CASTRO apresentou ações, ouviu demandas e se comprometeu a ampliar políticas públicas

Por fim, o governador e candidato à reeleição ao Governo do Rio, Cláudio Castro (PL), participou de uma roda de conversa com um grupo de jovens, no Circo Voador, Centro do Rio. Durante o encontro, o candidato se comprometeu a ampliar ainda mais programas sociais como os Centros de Referência da Juventude (CRJs), que oferecem cursos de qualificação, reforço escolar e atividades esportivas e culturais.

“Se buscamos saber como será o futuro, basta olharmos o que estamos oferecendo para os nossos jovens. A nossa gestão tem cuidado da juventude fluminense de forma multidisciplinar, de modo a prepará-la para diferentes desafios e oferecendo perspectivas para uma vida melhor. Nas comunidades, continuarei disputando o jovem com o tráfico e não vamos desistir de ninguém. Esse é um trabalho feito dia a dia e lá na frente colheremos os frutos dessas iniciativas”, ressaltou Castro, que estava acompanhado do candidato a vice-governador, Thiago Pampolha.

Durante a reunião, o governador ouviu demandas sobre diferentes temas e apresentou importantes iniciativas que tiveram início durante a sua gestão, como a criação da Secretaria de Ações Comunitárias e Juventude e a ampliação do ensino técnico no Estado, por meio da Faetec, que ofereceu mais de 74 mil vagas nos últimos dois anos.

O programa Ambiente Jovem também foi destaque no bate-papo. Com o projeto, serão formados 6 mil agentes multiplicadores voltados para a transformação socioambiental. Os jovens recebem R$ 200 de bolsa-auxílio em 40 núcleos espalhados por todo o território fluminense.

“Por meio dos nossos projetos, estamos unindo qualificação profissional, empreendedorismo e valorização da juventude fluminense. O Ambiente Jovem, por exemplo, é um grande orgulho. Trata-se do maior programa de educação ambiental da história do estado. Saio desse encontro agradecido pela oportunidade de dialogar e, principalmente, ouvir o que essa garotada tem a dizer”, finalizou Castro.

A notícia de expansão dos CRJs foi recebida com alegria por Mariana Oliveira, moradora do Morro da Oficina, em Petrópolis. A jovem aproveitou a oportunidade para perguntar sobre a reabertura do CRJ no seu município.

“A reabertura de CRJs significa mais esporte, cultura e qualificação profissional. Muito bom estar aqui e poder ser ouvida. Petrópolis sofreu muito com a tragédia das chuvas e o governador esteve lá desde o início, com muita humildade e trabalhando pela cidade”, disse Mariana.

A roda de conversa foi mediada pelo coordenador do AfroReggae, William Reis, e contou com apresentações musicais de Passinho e Rap de Jovens de diferentes localidades do Rio de Janeiro.

AGENDA DOS CANDIDATOS

Rodrigo Neves (PDT) – 10h – Carreata em São Gonçalo; 14h – Gravação de programa eleitoral.

Marcelo Freixo (PSB) – 11h30 – Conversa com usuários da SuperVia na Estação da Penha; 19h – Ato de apoio de artistas e produtores culturais no Circo Voador.

Cláudio Castro (PL) – 9h30 – Encontro com prefeitos na Barra da Tijuca.

Paulo Ganime (Novo) – 11h – Participa da Sabatina na 93FM; 13h30 – Participa do podcast Giro na Rede -TV Metropolitana; 15h- Caminhada no Calçadão de Duque de Caxias; 17h – Participa do podcast MeCont.

Os demais candidatos não divulgaram suas agendas.