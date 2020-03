POSTOS SÓ TERÃO VACINA À TARDE

Segundo o secretário de Saúde, Rodrigo Oliveira, 20 mil doses da campanha de vacinação já se esgotaram e a previsão e que uma outra quantidade atenda a população hoje (31). “Houve uma grande procura de idosos acima de 60 anos e a Prefeitura está com 60 mil idosos vacinados. Nesta terça-feira (31) vamos receber mais um lote da vacina e retomar as vacinações a partir de uma hora da uma hora da tarde para atender o sistema drive thru e a campanha domiciliar ”, disse o secretário de Saúde.

Rodrigo Neves elogiou a atuação dos profissionais do Médico de Saúde e falou de duas estratégias fundamentais para vencer a batalha contra o coronavírus. “O isolamento social e as noções de higiene são vantagens que Niterói tem em relação às outras cidades porque tem uma rede do médico de família e ampla e temos 100% de água distribuída”, afirmou o prefeito.