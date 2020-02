Postos do estado tem uma das gasolinas mais caras do país

As cidades de Macaé, Niterói e Maricá, tem os principais campos de petróleo do Brasil e também os os postos com a gasolina mais cara do país. A equipe de reportagem de A TRIBUNA pesquisou os preços do litro vendidos nessas cidades, segundo o sistema de levantamento de preços da Agência Nacional do Petróleo (ANP), entre 08 a 12 de fevereiro.

O valor médio em Macaé ficou em R$ 5,11 por litro de gasolina comercializada. O posto com o menor valor encontrado na “Capital Nacional do Petróleo” foi o Posto Titan de Macae, na Rua Aloisio da Silva Gomes, 56, de Novo Cavaleiros, com R$ 5,09. O posto com o valor mais alto encontrado pela pesquisa foi o Posto Serramar Comercio de Combustiveis Ltda, na Rua Dr Telio Barreto, 1074, no Centro de Macaé. O valor do litro da gasolina foi registrado a R$ 5,39.

Niterói apresentou o valor menor. O litro mais barato encontrado nos postos da cidade foi em um Posto no barreto a R$ 4,79 e o mais alto foi no num Posto na Rua Irineu Marinho, em Icaraí a R$ 5,29. Em Maricá, o valor da gasolina variou entre R$ 4,99, no Posto dos Motoristas Comércio de Combustíveis Ltda, na Avenida Roberto Silveira, 93, no Centro e R$ 4,69, no Posto F1, naRodovia Amaral Peixoto.

No município de Cabo Frio, o litro mais barato encontrado nos postos da cidade foi em um Posto Itajuru, no Centro, em que a gasolina sai a R$ 5,18. E o mais alto foi no num posto no bairro Jardim Olinda, na Avenida América Central, número: 1815, a R$ 5,29.

NORDESTE

Já no município de João Pessoa, capital e principal centro financeiro e econômico do Estado da Paraíba, a 2.435 km. de distância do Rio de Janeiro Rio de Janeiro os preços apresentaram o menor valor entre todos os posto. Lá é encontrado Etanol entre R$ 2,87 a R$ 3,29. Já o diesel o valor do litro é está entre R$ 3,41 a R$ 3,99, o GNV entre R$ 3,50 a R$ 3,71 e a galolina por R$ 4,09 a R$ 4,49.

SUDESTE

A região agrega os postos que cobram mais caro e mais barato pelos combustíveis. No estado do Rio de Janeiro estão os estabelecimentos mais onerosos, enquanto os mais econômicos ficam no estado de São Paulo. A gasolina mais cara encontrada nos 5.806 postos pesquisados pelo país fica em Angra dos Reis, mais precisamente no Posto Marina Piratas Mall (Estrada das Marinas, 91, Praia do Jardim). O litro custa R$ 5,889.

Sobre o preço do etanol, foram consultados 5.150 postos por todo o Brasil. O Posto Arte Moderna, na cidade do Rio de Janeiro (Avenida Infante Dom Henrique, 7, Glória), leva o título de mais careiro, cobrando R$ 5,099 o litro.

Com R$ 2,528 é possível pagar o litro do etanol em Guarulhos, na Grande São Paulo. A oferta é do Joia de Guarulhos Posto de Serviços (Avenida Tiradentes, 1.724, Centro). A média nacional é de R$ 4,139 para a gasolina e de R$ 2,896 para o etanol.