Postos de saúde em Cabo Frio agora fazem teste de Covid

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Estratégia da Saúde da Família (ESF), agora realizam testes rápidos da Covid-19 identificando os anticorpos IgG e IgM. Após passar por uma avaliação médica o paciente será encaminhado para a realização do exame, caso esteja entre o 8º e o 10º dia de sintoma. A prefeitura esclareceu que os testes serão realizados em pessoas que apresentem sintomas respiratórios e não na população que está assintomática. Quem sentir sintomas leves como tosse, resfriado e breve mal-estar pode procurar a unidade de saúde do bairro que é cadastrado.

Quem não tiver cadastro, basta levar um comprovante de residência no posto de saúde da localidade. “As unidades básicas de saúde são para atendimento inicial de quadro leve dos sintomas. Quando o atendimento é emergencial, o paciente deve ser atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA)”, alerta o médico da saúde da

família, Guilherme Tritany, apoiador Institucional da Atenção Básica de Cabo Frio.

Além de todas as ações do município, como reforço no teste para identificação do diagnóstico e demais medidas de prevenção, a Prefeitura reforça que o mais importante e eficiente é a conscientização da população, que deve evitar aglomerações, utilizar máscara e acatar as recomendações dos profissionais de saúde.