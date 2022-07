Postos de Saúde de Niterói apresentam rapidez no atendimento

A semana começou positiva em Niterói. Os postos de saúde da cidade já não estão com filas enormes e atendimento demorado, apesar do aumento nos casos de Covid-19 em todo o estado do Rio de Janeiro. A equipe de reportagem de A TRIBUNA rodou as unidades de saúde do município para ver como estava a situação, na manhã desta segunda-feira (4).

Na Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva, na Av. Jansen de Melo, em São Lourenço, não tinha fila para a testagem da Covid. A moradora da região, Lucia Almeida, de 45 anos, elogiou as profissionais que estavam fazendo os testes.

Moradores não precisaram esperar horas para se vacinar – Foto: Rafaela Batista

“Comecei a sentir os sintomas, vim aqui já com receio de encontrar tudo lotado, mas fui surpreendida. Fiz meu cadastro ali e fui para o teste, em minutos tive o meu resultado negativo. A equipe daqui do posto está de parabéns, me atenderam bem rápido e foram atenciosas”.

Assim como na testagem, a fila para a população receber a quarta dose da vacina estava bem rápida. No máximo 10 pessoas aguardavam para receber a imunização. Para a vacina contra a gripe bastava entrar na sala específica e receber o imunizante.

A Policlínica Regional Dr. Sérgio Arouca, na Vital Brasil, que atende a demanda dos moradores de Icaraí, Santa Rosa, do próprio bairro e arredores, também estava com um atendimento satisfatório para receber o imunizante da Covid e da Influenza.

Na Vital Brasil havia fila apenas para a testagem – Foto: Rafaela Batista

No entanto, diferente daqueles que foram no posto apenas para se vacinar, a fila da testagem estava grande e demorada.

“Primeiro precisamos passar pelo cadastro da ficha e depois vir para outra fila para realizar o teste. Não está sendo tão rápido como esperava, mas está bem melhor do que nas outras semanas. Não tem comparação”, comentou o professor Luiz Carlos Nogueira, de 38 anos, que aguardava para fazer o teste após começar a sentir os sintomas.