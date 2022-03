Postos de combustíveis em Niterói tem movimentação acima do normal

A notícia de mais um aumento do preço da gasolina fez postos de combustíveis em Niterói lotarem de veículos para reabastecerem. Diferente de outros estados, e na capital do Rio de Janeiro, a Cidade Sorriso não reajustou o aumento de R$ 0,54.

Por isso, a movimentação para reabastecer ainda no antigo preço, com alguns postos cobrando R$ 6,79 por litro, causou a formação de filas. A reportagem de A Tribuna flagrou somente um estabelecimento com o novo valor, enquanto a maioria ainda não havia alterado.

Mais cedo, a Petrobrás anunciou hoje (10), o aumento no preço dos combustíveis. Para o consumidor final pode ficar R$ 0,54 mais caro, citado anteriormente. O preço médio da gasolina para as distribuidoras, no entanto, passará de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro, aumento de 18,8%. Para o diesel, o preço médio passará de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro, alta de 24,9%.

Um dos motivos da alta, foi a disparada do preço do galão de petróleo, por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia. O governo de Vladmir Putin é responsável pela segunda maior produção no mundo.