Posto no Centro de Niterói é assaltado

A loja de conveniência de um posto de combustível no Centro de Niterói foi assaltada na madrugada de hoje (28). Além do dinheiro o criminoso levou algumas bebidas alcóolicas que estavam no local. O assalto aconteceu por volta das 04h27 na Rua Jansen de Melo, próximo ao 12º Batalhão de Polícia Militar.

Nas imagens da câmera de segurança do local é possível ver o assaltante chegando ao local usando um casaco, calça, capacete e tênis. Ele aborda os dois funcionários e vai direto para o caixa onde pega todo o dinheiro e ainda pega algumas garrafas de Whisky que estão no balcão.

O criminoso sai caminhando da loja e foge em uma moto que não foi identificada.

O assalto foi registrado, mas o suspeito não foi localizado.