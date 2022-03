Posto é suspeito de vender combustível adulterado em Niterói

A polícia flagrou um posto de gasolina vendendo combustível possivelmente adulterado, nessa sexta-feira (4), no bairro de São Francisco, Zona Sul de Niterói. Durante a ação, três pessoas foram detidas e conduzidas à delegacia.

De acordo com a polícia, agentes do Segurança Presente receberam denúncia de que um posto na Avenida Ruy Barbosa, esquina com Rua Araribóia, estaria recebendo combustível supostamente adulterado. No local, os policiais encontaram um caminhão-tanque entregando combustível com uma nota fiscal destinada ao estado do Espírito Santo.

Na sequência, os agentes afirmam que uma pessoa se identificou como dono do posto. O homem teria oferecido R$ 5 mil aos agentes para que o caso não fosse levado à delegacia. Os policiais recusaram a oferta e afirmam terem dado voz de prisão ao homem.

No local, três pessoas ligadas ao posto, inclusive o suposto dono, foram detidas e conduzidas à 76ª DP (Niterói), central de flagrantes da região. O local onde o combustível estava sendo entregue foi periciado. Caso seja confirmada a responsabilidade dos detidos, eles poderão responder por sonegação fiscal, adulteração de combustível e corrupção ativa.

Até o momento, a defesa do estabelecimento não foi localizaa pela reportagem. Caso haja o interesse em se manifestar, o espaço permanece aberto.