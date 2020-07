Posto do Detran do Fonseca vai reabrir nesta segunda-feira (25)

O Detran-RJ confirmou, através de contato telefônico, que a reabertura do posto do Fonseca, na Zona Norte de Niterói, será na próxima segunda-feira (27). Além disso também a partir de segunda alguns serviços serão liberados como parte da retomada gradual das atividades por causa da pandemia do coronavírus em outras unidades. Alguns serviços que envolvem habilitação, como por exemplo a prova teórica, serão permitidos mas apenas em alguns municípios que não fazem parte da Região Metropolitana 2. O Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran-RJ) não deu previsão de quando todas as atividades serão disponibilizadas nos municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Rio Bonito.

Desde o último dia 17 o posto do Detran no Fonseca, em Niterói, estava fechado preventivamente. Um funcionário foi diagnosticado com o coronavírus e toda a unidade foi fechada para higienização.

O agendamento deverá ser realizado no site (www.detran.rj.gov.br) ou pelos telefones (21) 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042.

Em apuração…