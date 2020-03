Posto do Detran do Fonseca também é ponto de vacinação contra a gripe

Mais postos do Detran.RJ começam a ser utilizados para a campanha de vacinação contra a gripe no estado do Rio. O posto de Niterói, no Fonseca, está na listagem para oferecer as imunizações no sistema drive-thru. Toda a organização da campanha de vacinação, assim como números de equipes e doses, é de responsabilidade de cada prefeitura. O Detran.RJ, em colaboração com as autoridades de saúde, deixa seus postos à disposição para a ação até abril.

Nos postos do departamento só é possível ser vacinado dentro dos carros. Para o presidente do Detran.RJ, Antonio Carlos dos Santos, o governo do estado reafirma sua posição de trabalho integrado com as prefeituras para minimizar os impactos da crise. “Estamos cedendo os espaços em todo o Estado para que as prefeituras montem a estrutura da campanha. É um momento de união de esforços pelo bem da população fluminense, como determina o governador. É tempo de agir com responsabilidade e solidariedade”, frisou.



Em apuração…