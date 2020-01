Posto do Detran de Neves continua interditado e sem prazo para reabertura

Desde semana passada o posto do Detran em Neves, São Gonçalo, está fechado por uma suspeita de infestação de piolhos de pombo. Sem previsão de reabertura e sem informação necessária para a população, que a todo tempo chega ao local e se depara com os portões fechados, a Associação de Despachantes Documentalistas e Públicos do Rio de Janeiro (ADESDOC) anunciou que no próximo dia 23 realizará uma assembleia. O grupo quer decidir a possibilidade de uma manifestação para chamar atenção sobre os prejuízos que a unidade fechada está provocando.

O Detran foi interditado no último dia 15 e deixou de realizar serviços de habilitação, registros de automóveis e identificação civil, além de vistorias veiculares e atendimentos agendados. O empresário Luís Cláudio Castro, 55 anos, agendou a renovação da sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no dia 7 de janeiro e ontem de manhã esteve no posto de Neves para realizar o procedimento.

“Eu não sabia que estava fechado e agora eu vou ter que ir em outra unidade do Detran. Gastei tempo e combustível por uma falha de comunicação”, contou. Um comerciante que preferiu não se identificar também ficou chateado de ter encontrado o posto de atendimento fechado. “Eu estava agendado para realizar a vistoria do meu carro e não consegui. Mas o que mais me incomodou foi saber que o motivo do fechamento da unidade é a infestação. Que nojo”, reclamou.

No último dia 10 os despachantes filiados a ADESDOC fizeram uma manifestação para chamar atenção do poder público para o caso.

“Queremos que essa situação se normalize. Em São Gonçalo existem em média 300 despachantes e um milhão de habitantes. O trabalho fica sobrecarregado e um posto fechado inviabiliza o trabalho. Isso é uma covardia e um absurdo além de estar sobrecarregando outras unidades como de Niterói e Itaboraí. O Detran trata não somente o profissional despachante de uma forma chula e sim a população também”, contou o presidente da Associação, Júnior Alcântara, frisando que em média são feitas 300 vistorias por dia na unidade de Neves.

O Detran informou que os serviços estão acontecendo normalmente em unidades próximas ao local, sem trazer qualquer prejuízo aos usuários. Por segurança, o posto está fechado para a realização de procedimentos de higienização geral. A medida foi necessária depois que insetos foram encontrados na unidade. A Vigilância Sanitária do município foi acionada de imediato para as devidas providências. O posto será reaberto somente após a liberação da Vigilância. Ainda de acordo com a nota os usuários já agendados para realizar procedimentos na unidade não serão prejudicados. Todos terão até cinco dias para procurar postos próximos ao local e sem a necessidade de novo agendamento.

Os atendimentos de Registro de Veículos, como licenciamento anual, transferência de propriedade e emplacamento serão oferecidos na unidade de Niterói, no Fonseca e no posto de Itaboraí (para veículos de grande porte); os serviços de Identificação Civil, como solicitação da primeira ou segunda via da identidade, podem ser realizados na unidade do Rocha (São Gonçalo) u nas unidades de Niterói, no bairro do Fonseca ou no Niterói Shopping.