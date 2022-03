O posto do Detran de Maricá terá novas instalações. A previsão é que as obras estejam finalizadas até o fim do ano. O presidente do Detran.RJ, Adolpho Konder, visitou nesta sexta-feira (11), na companhia de diretores do departamento, o terreno no município de Maricá onde serão montadas as instalações do novo posto do Detran na cidade. O terreno, no bairro São José do Imbassaí, à beira da Rodovia Amaral Peixoto, pertence à prefeitura de Maricá. Na nova unidade serão centralizados todos os serviços do Detran no município, entre eles vistoria de veículos, identificação civil, habilitação, provas práticas e teóricas de direção, e Ciretran.

Konder e o prefeito de Maricá, Fabiano Horta, assinaram o termo de cessão de uso do local e analisaram detalhes da planta de engenharia das novas instalações. No terreno funcionarão, além do Detran, outras unidades administrativas da prefeitura de Maricá.

“O Governo do Estado, através do Detran, em parceria com a prefeitura de Maricá, está aqui visitando o local onde serão concentrados todos os serviços do Detran, o que vai melhorar a qualidade do atendimento ao cidadão, facilitar a vida do cidadão do Estado do Rio de Janeiro, do cidadão de Maricá. É um local bastante acessível, fácil para o cidadão, à beira da rodovia”, disse o presidente Konder.

Como o terreno é grande, também haverá no local, a pedido das autoescolas, espaço para a realização das provas práticas de direção, tanto para veículos de passeio quanto motocicletas. Atualmente, o Detran não oferece vistoria de veículos em Maricá. Os serviços de identificação civil e habilitação são oferecidos na Avenida Roberto Silveira, 46, e a Ciretran funciona na Rua das Gaivotas, no Jardim Vera Cruz.