Posto de testagem da UFF apresenta fila gigante

O posto de testagem para Covid na UFF (Drive Thru), no Campus do Gragoatá, apresenta uma grande fila desde a abertura, por volta das 08h15m desta segunda-feira (10). A fila de carros chega na altura da Praça Juscelino Kubitschek (em direção ao DCE da UFF) mas além dos veículos a testagem também pode ser feita em pedestres, que formam uma fila em frente a entrada do campus.

A arquiteta Maria Cristina Gomes, 64 anos, chegou às 7h na fila e foi uma das primeiras a entrar para fazer o teste dentro do carro. “Eu passei o Réveillon com umas pessoas e uma delas testou positivo para a Covid-19. Fiquei com medo, ainda mais que tenho contato com crianças e idosos, e resolvi fazer o teste. Eu peguei a doença no início de 2020 e já estou com as três doses da vacina, mas mesmo assim tenho que ter cuidado”, contou.

Maria Cristina Gomes

Anamaria Schneider, diretora geral da Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde), disse que a expectativa é de 450 testes realizados por dia, que vai estar disponível para a população de segunda a sexta-feira das 8h às 16h e aos sábados de 8h às 11h.

De acordo com orientação da FeSaúde para fazer o teste é preciso apresentar comprovante de residência. O planejamento de aquisição dos testes é realizado de acordo com o número de habitantes da cidade. Serão aceitos comprovantes de conta de luz, água e telefone. Para quem não possui o documento em seu nome pode utilizar do pai, mãe, avós, filhos e cônjuges.

Ainda segundo as recomendações pessoas sintomáticas podem realizar o teste a partir do primeiro dia dos sintomas. Pessoas assintomáticas que tiveram contato com caso sintomático ou confirmado de Covid-19, devem realizar a coleta entre o 5º e 7º dia após a data do último contato.

O coordenador da Frente de Combate a Covid-19 da UFF, Fábio Alves, a parceria da universidade com a prefeitura já mostrou resultados em outros momentos. “Estamos disponibilizando o espaço da UFF e também laboratórios e voluntários de vários cursos como medicina, nutrição e enfermagem, por exemplo. O resultado do exame sai em 15 minutos e pretendemos estar com essa estrutura para a população da cidade de Niterói por 40 dias”, frisou.

Fábio Alves

Raquel Morais