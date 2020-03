Posto da Polícia Federal do Niterói Shopping vai migrar para o Plaza

Depois de sete anos funcionando no Niterói Shopping, no Centro de Niterói, o posto da Polícia Federal (PF) vai migrar para o Plaza Shopping, no mesmo bairro. A inauguração do novo espaço está prevista para o próximo dia 30 e serão mantidos os serviços como emissão de passaportes e controle de imigração.

A PF vai funcionar no G3 do principal shopping da cidade e, de acordo com o órgão, a migração ocorre por conveniência e oportunidade da administração. Ainda segundo a nota não terá alteração dos serviços de passaporte e estrangeiros, e todo atendimento será transferido para o Plaza Shopping.

“Acho que o Plaza é mais no Centro de tudo e não tem uma pessoa que não saiba onde fica. Além de melhor localizado também é mais seguro no atendimento. Eu achei ótima essa mudança”, opinou a vendedora Aline Monteiro, 30 anos.

O posto do Niterói Shopping foi inaugurado em novembro de 2012 com objetivo de aumentar e facilitar o atendimento, e ainda funciona em uma área de 160m² cedido pela administração do shopping. A administração do mall não informou, através de contato telefônico, o que passará a funcionar no espaço.