Postes da Praia de Icaraí passam por manutenção

A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) está realizando reparos dos postes do calçadão da Praia de Icaraí. A informação foi confirmada pela própria secretária Dayse Monassa, em entrevista a A TRIBUNA. O problema da iluminação do local era sentido principalmente por pedestres e ciclistas que usam a via a noite, com o adicional da sombra das árvores que prejudica ainda mais o caminhar.





O diretor jurídico da Federação das Associações de Moradores de Niterói (Famnit), Adriano Felício, comemorou a mudança. “Precisava ser feito esse serviço e a federação está sempre ao lado da população ajudando nas demandas com a prefeitura. A iluminação, além de compor com o lazer, é uma questão de segurança pública”, contou.