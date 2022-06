Poste cede, derruba cabo de alta tensão e deixa moradores do Ingá sem luz

Uma árvore caiu e levou junto um poste na Rua Justina Bulhões, no Ingá, na noite desta quarta-feira (01). A queda do poste de energia arrebentou um fio de alta tensão, que ficou pendurado em um dos edifícios da localidade.

A árvore ficava na calçada do Edifício Vila San Michelle, no número 58, e caiu junto com o poste na casa da esquina da rua, o número 53. O fio de alta tensão ficou pendurado no prédio de número 37.

Segundo os bombeiros que estavam no local, não ficou claro motivo da queda da árvore. Os agentes realizaram o fechamento da via para impedir que pessoas e carros acessassem o local pelo risco de vida, por causa do fio de alta tensão. No momento da queda da árvore, um transformador explodiu e as chamas foram contidas por um morador.

Equipes da Enel foram acionados e atuaram em dois locais diferentes. A primeira realizou o desligamento da energia na localidade, em um caminhão que estava atuando em frente a pedra de Itapuca. A segunda equipe reuniu técnicos, que fez um levantamento dos equipamentos danificados. A concessionária emitiu uma nota, mas não deu prazo para o reestabelecimento da energia na rua.

“A Enel Distribuição Rio informa que uma árvore de grande porte tombou na rede elétrica da companhia, provocando a queda de um poste e arrebentando cabos de média tensão. O acidente aconteceu na Rua Justina Bulhões, no Ingá. Neste momento, equipes da companhia estão no local fazendo o reparo da rede e a substituição do poste para restabelecer a energia dos clientes afetados o mais breve possível”.

Fotos: Victor Andrade

Agentes da Nittrans também estiveram no local, orientando o trânsito na Rua Paulo Alves, impedindo que veículos entrassem na Justina Bulhões. Por volta das 20h, a Enel desligou a energia no local e os bombeiros liberaram a passagem para moradores e carros.

A causa, no entanto, é desconhecida. Moradores e porteiros que não quiseram se identificar à reportagem disseram que não ventava no momento da queda, que ocorreu por volta das 18:55, e não passou nenhum caminhão. Ainda segundo eles, é normal que veículos de grande porte arrebentem as fiações da via. Eles também disseram que existem vários pedidos a Prefeitura de Niterói para a realização da poda das árvores no Edifício Vila San Michelle. Para esses moradores, a queda pode ter ocorrido pelo peso da folhagem da árvore.

Entretanto, outros moradores da Rua Justina Bulhões, que não quiseram se identificar, apontam que a reforma ocorrida no edifício citado, anteriormente, foi o único evento fora do padrão nesta quarta-feira. Uma empreiteira contratada pelo condomínio estava trocando a fachada do prédio, e durante o dia um martelete foi usado na calçada. O movimento no chão poderia ter levado a queda da árvore, segundo essa versão.

Não há uma versão oficial, contudo. As árvores deste edifício, entretanto, também estão inclinadas, e assim como a que caiu, tem pouco espaço para sustentação.

Tanto o edifício Vila San Michelle, quanto a residência do número 53 tiveram prejuízos. Um morador da residência disse que as folhas poderia ter quebrado o vidro do quarto. Mas não deu para escapar do prejuízo de móveis que estavam na varanda atingida.

Fotos: Victor Andrade

A queda da arvore deixou o mercado Pão de Açúcar o comércio da região sem energia. Somente geradores restabeleceram a luz nos locais. Além disso, a fachada de um prédio foi afetada pela queda, quebrando parte da entrada do edifício.