Itacoatiara pode ter registrado a maior onda já surfada no Brasil

Apesar das condições adversas, o surfista desceu numa “bomba” de aproximadamente seis metros, segundo foi reportado no local. Para comparação a maior onda surfada registrada no Brasil até o momento foi em 2019, na praia da Costa (ES), entre 5m e 6m de altura. O feito foi do surfista Ian Vaz.

Confira o feito:

Em entrevista exclusiva para A TRIBUNA, Gabriel Sampaio explicou que a tendência do surfe é sempre de uma medição menor, mas ressaltou que o tamanho geralmente não é o que torna mais impactante, e sim o grau de dificuldade. Sobre isso, o surfista garantiu que foi uma onda de nível altíssimo.

“Essa onda tem um grau de dificuldade altíssimo! Além dos fatores mencionados acima, por se localizar numa pequena baía de pedras, existem contra ondas (o volume das ondas batem nas pedras e voltam) que tentam nos derrubar o tempo todo”, destacou o autor do feito, que também pontuou sobre as rajadas de vento causadas pela Yakekan, o que deixou o surfe mais difícil ainda.

O início e o fim da onda que pode ter consagrado Gabriel Sampaio – Tony D’Andrea

Felipe “Gordo” Cesarano, conhecido por ser um dos maiores surfistas de ondas grandes do Brasil, destacou que esse tipo de formação no pico já estava para acontecer. Ele explicou que no último mar grande em Itacoatiara, outro surfista caiu de uma onda parecida com o que ocorreu ontem (19). Os surfistas apostaram que poderia se repetir em um outro momento, e acertaram.

O “big rider” estava no mar no momento que Gabriel desceu na onda, e ele acredita que pode ser sim uma das maiores do país. Além disso, o “Gordo” disse que se a condição do mar estiver melhor, o vento favorável para o pico e a duração entre as ondas for maior, será um dia histórico.

“Acabou que hoje, previsão gigante, fomos lá para tentar pegar e o Gabriel surfou a maior onda no Shock, e botou o limite agora em outro patamar. Agora, a gente sabe que pode surfar essas ondas, sabe que é possível. O pessoal vai fazer história. Talvez a onda do Gabriel tenha sido a maior onda do Brasil. Tem outras do Cardoso, na Laje da Guaruna. Parecia até Mavericks, na Califórnia, Estados Unidos”, garantiu Felipe, que ainda destacou que Itacoatiara é uma das ondas mais pesadas do Brasil, principalmente no Shock, onde o fundo é de pedras.

O tubo surfado por Felipe “Gordo” Cesarano no Shock – Tony D’Andrea

Yakekan ‘expulsa’ o pessoal da praia

Nas primeiras horas da manhã, os salva-vidas da praia disseram à reportagem que o swell entrou com ondas de aproximadamente três metros. Porém, a tempestade subtropical Yakekan (que significa som do céu) afastou os surfistas de picos tradicionais como o Costão e o Pampo. Isso aconteceu por causa do vento de Sudoeste que atingiu a região e prejudicou a formação das ondas.

Por isso, os mais corajoso foram para o Shock, atrás da Prainha, onde as ondas foram surfadas de tow-in, quando o surfista é puxado para onde por um Jet-Ski.