Possível comprador negocia reforma de São Januário

O Vasco da Gama recebeu uma proposta da 777 Partners para comandar o clube empresa, que a associação precisa constituir. Além do investimento de R$ 700 milhões por 70% das ações da SAF, a empresa deve gerir o Complexo de São Januário. Neste Sentido, o presidente Jorge Salgado trabalha para realizar a reforma do estádio, antes do fim da sua gestão, em 2023.

Eliminado da Copa do Brasil na última quarta-feira (9), a necessidade de um maior investimento e modernização do futebol do clube cresce entre os torcedores. E o aporte, e controle operacional, da 777 Partners pode proporcionar momentos mais virtuosos dentro e fora de campo. Para isso, a modernização de São Januário é discutida desde a assinatura do acordo não-vinculante entre a empresa e o Vasco, no último mês.

“Conversamos sobre São Januário com a 777 Partners. O estádio vai permanecer com o Vasco. Eles entendem, como nós, que São Januário é um estádio antigo e precisa passar por uma modernização. Eles estariam dispostos a fazer um investimento para essa modernização. O estádio de São Januário certamente vai passar por uma modernização. A gente não sabe exatamente como será essa parceria”, falou Salgado em encontro com jornalistas antes da decisão pela Copa do Brasil.

Porém, em paralelo a isso, Jorge Salgado também tem a expectativa de participar da gestão do Maracanã, ao lado de Flamengo e Fluminense. Isso ocorre, independente da aprovação, ou não, da SAF entre os sócios e conselheiros do cruzmaltino. O rubro-negro é favor da entrada do time da Colina, pois assim, poderá diminuir os custos da operação no estádio.