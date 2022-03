Possível comprador do Vasco já foi preso por tráfico

Sócio fundador da 777 Partners, empresa que assinou acordo não-vinculante para comprar a SAF do Vasco, Josh Wander já foi preso por tráfico de cocaína. A situação ocorreu em 2003, quando o empresário tinha 21 anos. O assunto movimentou torcedores nas redes sociais, principalmente entre os que são contra a venda do clube-empresa.

Josh Wander foi condenado no ano seguinte, em 2004, quando um pacote contendo 31 gramas da droga foi destinado à ele, que foi preso em flagrante. Na época, Josh alegou que a cocaína era para consumo próprio dele, e de um amigo. Por isso, foi liberador para aguardar julgamento, em que foi condenado a cumprir liberdade condicional. A pena acabou há três anos.

“Esta única acusação de delito de aproximadamente 20 anos atrás é história antiga. Josh, há muito tempo, deixou este pequeno incidente para trás e progrediu para se tornar o co-fundador da 777 Partners, transformando-a em uma das mais bem sucedidas empresas no ramo”, disse em nota.

O assunto foi descoberto por torcedores e grupos políticos que fazem oposição a venda de 70% do futebol vascaíno à empresa norte-americana, fundada por Josh Wander, junto com outros parceiros. O Vasco, contudo, não quis se pronunciar e entende que é uma questão pessoal. Além disso, par ao clube, em nada atrapalha o acordo com a 777 Partners. Para o portal GE, a empresa garantiu que o episódio ficou no passado.