Porto segue ‘ancorado’ na Justiça

No último dia 26 de novembro, completaram-se 13 meses que a Prefeitura de Maricá e o Governo do Estado firmaram parceria e assinaram um Termo de Cooperação com o objetivo de construir o Terminal de Ponta Negra (TPN).

Até o momento, entre embargos do Ministério Público (MP), tese de uma estudante da Universidade Federal Fluminense (UFF), licença adquirida pela DTA Engenharia, empresa responsável pela construção no maior terminal portuário totalmente privado do país por meio do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), o projeto continua parado.

O TPN tem um planejamento estratégico para implementar e consolidar arranjos produtivos locais, desde o gás natural, estudos e projetos de integração da infraestrutura disponível na região.

Em janeiro deste ano, a Comissão Estadual de Controle Ambiental (Ceca) concedeu a Licença de Instalação (LI) para a DTA Engenharia, que contou ainda com o aval do Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

Antes dessas etapas do processo, o projeto, no entanto, passou por longos anos de embargo na Justiça que impediam a construção.

Um dos motivos foi que o local abrigava pedras de praia (as famosas “beach rocks”) e consequentemente a necessidade de preservação da área, mudou o cenário da contrução do Terminal de Ponta Negra por um longo período e impediu a geração de empregos diretos e indiretos.

Se o Ministério Público ainda tinha dúvidas em relação ao empreendimento, em setembro de 2021, uma tese da pós-graduanda em Geografia pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Marina Aires, com orientação do professor do departamento, Jorge Luiz Fernandes de Oliveira, ajudou o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) a embargar as obras no terminal.

O tema do estudo foi Vulnerabilidade da Zona Costeira de Maricá: Estudo de Casos de Derramamento de Óleo no Empreendimento Terminais Ponta Negra (TPM) Utilizando Modelagem Computacional.

Marina Aires ratificou que “a tese teve como objetivo principal a identificação das áreas de risco sob ameaça de um possível derrame de óleo na região do Terminal Ponta Negra utilizando técnicas de modelagem hidrodinâmica.

Vale salientar que observando as condições sazonais de corrente marinhas de marés e de ventos para responder a essas questões foi utilizado o sistema base de hidrodinâmica ambiental que é desenvolvido na Coppe da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) no programa de pós-graduação em Engenharia Naval Oceânica sob o comando do professor Paulo César Colona Rosma”, revelou.

BASE PARA O MP

Já para o professor e orientador da tese, Jorge de Oliveira, a preocupação é bem maior do que se pensa. “A tese da Marina Aires não foi determinante para o embargo do MP, mas em razão da perseguição que o presidente da República Jair Bolsonaro contra as universidades, nos foi pedido que fizéssemos um documento para que fosse publicado na página da UFF.

Isso foi para provar que a universidade estava se trabalhando e fazendo algo. Fizemos uma matéria e nela, explicamos o objetivo da tese e isso caiu nas graças do MP, que consequentemente enviou um documento para a UFF nos solicitando esse estudo.

Como ela não havia ainda sido concluída, o MP teve apenas essa matéria como base. Mas não acredito que iso tenha sido preponderante para o embargo da obra na Zona Portuária em Maricá”, revelou.

Contudo, Jorge diz que “o mais importante é a vulnerabilidade do litoral de Maricá e Saquarema ao derrame de petróleo e o tempo para as equipes de proteção evitarem impactos nas praias da Região dos Lagos”, advertiu.

Outra situação abordada por Jorge é “o tempo que o acidente levaria para impactar a área que deve oscilar de acordo com as condições meteorológicas e oceanográficas, que independem de ação humana e principalmente o Caminho de Darwin, que mostra a ancestralidade de povos e que a América do Sul estaria ligada à África”, revelou e finalizou dizendo que a tese de Marina Aires que foi orientação dele, apenas corroborou para o embargo, mas não foi determinante.

A TRIBUNA procurou os envolvidos e pediu um posicionamento sobre a construção do Terminal de Ponta Negra.

O Ministério Público emitiu o seguinte comunicado:

“A presidência do TRF-2 suspendeu os efeitos da decisão liminar do juízo de primeiro grau, que deferiu parcialmente a antecipação de tutela requerida pelo MPRJ e MPF.

Em face dessa decisão foram interpostos agravos de instrumento pelos Parquets federal e fluminense, sendo ambos desprovidos pelo Órgão Especial do TRF em 03/02/2022″.

Já a DT Engenharia Ltda, empresa responsável pelo empreendimento portuário, se limitou a dizer que “a DTA Engenharia, nada tem a declarar sobre o andamento da obra e ou qualquer outra informação relativa a mesma”.

A Prefeitura de Maricá ressalta a importância que o Terminal de Ponta Negra terá para o desenvolvimento econômico da cidade, do Estado e do país, e reafirma seu compromisso com questões fundamentais, como, por exemplo, a sustentabilidade e a proteção ao meio ambiente.

“O município confia na avaliação dos órgãos a quem compete verificar condições para o licenciamento ambiental do projeto e entende que saberão tomar medidas que garantam o empreendimento e também o respeito às exigências ambientais.

É importante ressaltar que a expectativa é que o Terminal de Ponta Negra gere cerca de 2.500 empregos, sendo 1.500 diretos e mil indiretos, além de atrair novas empresas para a cidade quando estiver em operação na cidade”.

Já o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) esclarece que a Licença de Instalação (LI), nº IN052611, do empreendimento denominado Terminais Ponta Negra, foi concedida por meio de deliberação da Comissão Estadual de Controle Ambiental (Ceca) em 26 de janeiro de 2022, em nome da empresa DTA ENGENHARIA LTDA, e se encontra válida.

“O objeto desta LI engloba a implantação de infraestrutura marítima e terrestre para fins de instalação de terminais portuários de granéis líquidos e carga geral, canal de acesso, bacia de evolução, quebra-mar, aterro hidráulico, estruturas de segurança portuária, centro administrativo, pátio logístico e canteiro de obras.

O projeto foi reformulado, bem como seu faseamento e encontra-se amparado pela legislação ambiental vigente”,

A TRIBUNA procurou também a Associação de Moradores de Jardim Jaconé (Amajj) para saber o que ela acha sobre o Terminal Portuário em Ponta Negra.

“Sobre a construção do porto, falando coletivamente, a maioria dos moradores do bairro é contra pelo impacto ambiental e pelos riscos de desenvolvimento na parte de Segurança Pública como o aumento da violência, usuários de drogas e prostituição no local. Alguns moradores acreditam na geração de emprego e na melhoria de receita para o município e consequentemente para o bairro”, contou Uellignton Souza, de 42 anos, presidente da Amajj.