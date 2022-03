Porto da Pedra realiza ensaio técnico em São Gonçalo

A Unidos do Porto da Pedra vai para as ruas de São Gonçalo neste sábado (26), a partir das 20 horas, para realizar o ensaio técnico de olho no acesso para o Grupo Especial, no Centro da cidade. Haverá um bloqueio para a realização do evento nas ruas Doutor Feliciano Sodré, na esquina com a Rua Salvatori, e Doutor Nilo Peçanha, até a rotatória em frente ao Clube Mauá.

Dessa forma, o trânsito será desviado para a Rua Salvatori, seguindo pelas Ruas Aluísio Neiva e General Antônio Rodrigues. Agentes da Guarda Municipal estarão no local auxiliando na organização do tráfego de veículos. As ruas Coronel Rodrigues, João de Souza, Eduardo Vieira de Souza, Jorge Soares e Antonio Santos Figueiredo também terão interdições nas intersecções com a Nilo Peçanha.

Em comunicado, a prefeitura de São Gonçalo ressaltou que não será permitido a venda e consumo de garrafas de vidro no local do evento. Além disso, veículos não poderão estacionar ao longo da via interditada, durante o horário do ensaio.

No dia 2 de abril, sábado da próxima semana, outro ensaio técnico está programado pela Escola de Samba de São Gonçalo, no mesmo horário.

A Porto da Pedra será a quarta escola a desfilar na quarta-feira, dia 20 de abril, pela Série Ouro. É o mesmo dia das agremiações de Niterói: a Acadêmicos do Cubango será a segunda escola da noite, enquanto a Acadêmicos do Sossego será a sétima.

Foto: Rua Feliciano Sodré será interditada – Divulgação