Em clima carnavalesco, a Escola de Samba de São Gonçalo, Porto da Pedra, faz o último ensaio técnico, na Cidade do Samba, no Rio de Janeiro, na noite deste sábado (9), para o grande dia.

Neste sábado, as escolas que vão fazer parte do ensaio técnico são: Unidos de Bangu, Unidos do Porto da Pedra e Unidos de Padre Miguel. E, a Campeã Viradouro, fecha com chave de ouro os ensaios técnicos na Sapucaí, amanhã (10).

Durante essa reta final do ‘segundo carnaval’, como está sendo chamada pelos cariocas, que aguardam ansiosamente pelos desfiles, os trabalhadores e operários do Sambódromo fazem os últimos ajustes e preparativos necessários para o carnaval.

A Porto da Pedra desfila no próximo dia 20 de abril.