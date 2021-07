Porto da Pedra entrega cobertores à população de rua

No último sábado, 17, com aproximação de baixas temperaturas na região, foram distribuídos cobertores para moradores de rua, no Centro de São Gonçalo e Alcântara. A ação foi idealizada pela presidência e direção de harmonia da escola Porto da Pedra.

A tigre de São Gonçalo contou com o apoio de coordenadores e segmentos que realizaram a distribuição das cobertas à população em situação de rua.

“Com a entrega dos cobertores para a população em situação de rua, a Unidos do Porto da Pedra mais uma vez, vem se preocupando com o bem estar da nossa comunidade. As noites de frio estão muito intensas e precisamos proteger essas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade social”, contou o diretor de harmonia da vermelha e branca de São Gonçalo, Aluizio Mendonça.