Porto da Pedra doa cestas básicas para os mais necessitados de sua comunidade

A Unidos do Porto da Pedra realizou a entrega de cestas básicas para os mais necessitados de sua comunidade. Ao todo, foram entregues cerca de 100 cestas. A medida visa suprir as necessidades básicas de pessoas da comunidade que estão sendo afetadas com a quarentena imposta em todo o estado, em virtude da pandemia de coronavírus.

“É uma ação da Porto da Pedra, que está arrecadando todos os alimentos da cesta básica e produtos de higiene pessoal e limpeza. Gostaríamos de ajudar mais famiílias, mas nesse primeiro momento, demos prioridade as famílias que estão sem nada para se alimentar. Estamos buscando parceiros para nos ajudar com doações de alimentos, para montarmos mais cestas e distribuirmos para mais pessoas da comunidade”, explicou o presidente da Unidos do Porto da Pedra, Fábio Montibelo.

Nessa primeira doação, os contemplados foram as familias mais necessitadas, que estão sem trabalhar e idosos da comunidade.

Para evitar aglomeração na quadra, a presidência e diretoria da agremiação fizeram uma listagem e entregaram as cestas de casa em casa.