Porto da Pedra anuncia Mauro Quintaes como novo carnavalesco

O carnavalesco Mauro Quintaes é o novo contratado que irá assinar o carnaval da Unidos do Porto da Pedra em 2023. O artista retorna à escola de São Gonçalo depois de 24 anos.

Mauro assinou os desfiles da agremiação entre 1995 a 1998, quando o Tigre de São Gonçalo fazia parte do grupo especial, alcançando neste período a melhor colocação da escola no Grupo Especial do Rio de Janeiro, um quinto lugar com o enredo “No Reino da Folia, Cada Louco com Sua Mania”.

Mauro que atualmente era o carnavalesco da Dragões da Real, em São Paulo, conquistando este ano o terceiro lugar para a agremiação pelo Grupo Especial paulistano, passa a ocupar o lugar que até este ano era da carnavalesca Annik Salmon, que deixou a escola de São Gonçalo para assumir o carnaval da Mangueira em 2023.

“A minha volta para a Porto se confunde com a minha volta ao Rio, depois de 5 anos. Uma retomada de vida, por conta da pandemia e uma retomada de onde comecei. A Porto da Pedra, sem dúvida, marcou a minha carreira. Hoje, aceitei retomar a direção artística da escola por conta de um “projeto robusto”, que muito me lembrou a passagem anterior. Uma retomada de vida por conta da pandemia, e uma retomada de onde comecei”, disse o carnavalesco.

Mauro Quintaes tem uma vasta trajetória no carnaval. O artista já assinou enredos pelo Salgueiro, Viradouro, Mocidade, Rocinha, São Clemente, Mangueira, Império Serrano, Unidos da Tijuca e etc. Em São Paulo já fez Gaviões da Fiel, Tom Maior, Peruche e Dragões da Real.