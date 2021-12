Portela: Velório de Monarco é aberto ao público

O velório do presidente de honra da escola de samba da Portela, Hildemar Diniz, o Monarco, começou no início da tarde desse domingo (12), em Oswaldo Cruz, na quadra da agremiação. O velório é aberto ao público e termina às 14h, já o sepultamento do baluarte mais antigo da Portela será às 17h, no Cemitério de Inhaúma. Ele morreu no sábado (11) com 88 anos após complicações de uma cirurgia no intestino.

Nas redes sociais da Portela uma mensagem de luto foi postada: “Luto no mundo do samba! Portela lamenta a morte de seu Presidente de Honra, Mestre Monarco”. O Governo do Estado também divulgou uma nota de pesar: ‘O samba perde uma de suas maiores expressões. Lamento profundamente o falecimento de Mestre Monarco e expresso meus mais profundos sentimentos à família portelense e ao mundo do samba, ao qual ele dedicou seus 88 anos de vida’.

Sua última apresentação em público foi na quadra da escola, onde participou da edição de outubro da Feijoada da Família Portelense.

A representante de Niterói na avenida, a Unidos do Viradouro, também engrandeceu a figura do sambista:

É autor de alguns de sambas clássicos que exaltam a escola, como “Passado de glória”, um dos “esquentas” obrigatórios da Portela antes de entrar na Avenida. O primeiro disco solo veio em 1976, com temas como “O quitandeiro” (com Paulo da Portela) e “Lenço” (com Francisco Santana). Outros de seus sucessos são “Triste desventura”, “Vai vadiar” e “Coração em desalinho”, essas duas últimas se tornaram grandes sucessos na voz do também portelense Zeca Pagodinho.