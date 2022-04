Portela celebra o Baobá na Passarela do Samba

Baobá, uma das árvores mais frondosas do planeta. Símbolo da cultura africana, de onde é originária. Em homenagem ao significado dessa árvore que a Portela faz seu desfile na Marquês de Sapucaí, no Carnaval 2022. A escola de Oswaldo Cruz foi a segunda a entrar na Marquês de Sapucaí, na noite desse sábado (23).

O enredo “Igi Osé Baobá” conta a história e a simbologia dos baobás, milenares e gigantescas árvores que representam a ancestralidade, religiosidade, identidade e a memória do povo africano. O desfile é assinado pelos carnavalescos Renato e Márcia Lage, com ampla tradição no Carnaval da Sapucaí.

A rainha de bateria, Bianca Monteiro – Foto: Marcelo Feitosa

Atualmente, a agremiação é presidida por Luiz Carlos Magalhães. Em entrevista ao jornal A TRIBUNA, ele afirmou estar confiante num bom resultado da azul e branco. “Vai ser campeã, vai ser campeã pela harmonia, pela beleza dos carros e das fantasias”, disse.

A escola foi uma das que mais levantou o público na Passarela do Samba. A Portela foi mais uma a desfilas sob gritos de “é campeã”. Além disso, o refrão de seu samba conquistou os espectadores. “Obatalá colofé. Tem batucada no arê. Pra minha gente de fé, ayeraye. Nessa mironga tem mão de Ofá, põe aluá no coité e dandá”.

Victor Andrade e Vítor d’Avila