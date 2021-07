Porteiros passam por curso de capacitação em Maricá

Os porteiros das escolas municipais de Maricá receberam um treinamento específico voltado para o retorno das aulas presenciais da cidade. A conclusão desse curso aconteceu na sexta-feira (2). A previsão é que os estudos voltem da maneira presencial a partir da próxima semana.

O subsecretário municipal de educação, Rodrigo Moura, afirmou que o projeto não será encerrado com o curso que foi concluído ontem. Na verdade, segundo ele, estão previstas outras etapas na manutenção desse curso, principalmente no que tange aos cuidados sanitários durante a recepção aos alunos e aos pais.

“Nós estamos dando continuidade ao treinamento dos porteiros das unidades escolares e iremos reforçar toda semana a manutenção dos protocolos sanitários, o cuidado com o atendimento ao público, como deve ser a recepção aos pais e, principalmente, aos alunos durante o retorno às aulas presenciais”, explicou Moura.

Trabalhando como porteira em uma unidade escolar localizada no bairro de Inoã, a porteira Mônica dos Santos Silva elogiou a estrutura do curso. Falando que foi um treinamento em “excelência”, ela garantiu que teve um rico aprendizado durante as aulas específicas para os porteiros.

“Esse curso foi de excelência, muito importante mesmo. Isso nos ajudou até em relação a trazer uma autoestima para a gente. Foi muito bonito todos nós ouvirmos que somos os olhos de todas as escolas da cidade”, afirmou Mônica.

Passaporte Universitário

Outra iniciativa da Prefeitura de Maricá relacionada à área da educação, o programa Passaporte Universitário volta a funcionar para os estudantes que não têm condições financeiras par arcar com os custos de deslocamento para cursar a faculdade.

Por isso, a o programa informa que os alunos contemplados pela iniciativa em 2019, através do edital n° 007, e que optaram por não iniciar seus cursos em 2020 em razão da pandemia do novo coronavírus, devem procurar as universidades escolhidas até o dia 9 de julho, na próxima sexta-feira, para efetivar suas matrículas.

As aulas para os 364 beneficiários que ainda não haviam começado a estudar terão de começar no segundo semestre deste ano