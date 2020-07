Portal Procurados lança cartaz para ajudar a polícia na captura dos assassinos de soldados Exército

O Portal dos Procurados divulgou cartaz para ajudar a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) com informações que possam levar a identificação e localização dos envolvidos nas mortes dos soldados do Exército Victor Hugo Pedrosa Xavier e Daniel Ferreira de Azevedo.

Os corpos carbonizados das vítimas foram encontrados na manhã da última segunda-feira (13), em São Gonçalo, dentro de um carro incendiado. De acordo com as investigações, as vítimas teriam assistido a um jogo de futebol no último domingo (12), em uma casa de festas no bairro do Mutondo, também em São Gonçalo e depois foram a um bar. Logo depois teriam dado carona para uma amiga até sua residência. A principal versão da polícia é que os militares tenham sido capturados por traficantes e executados.

Os agentes da DH estão analisando imagens de câmeras de segurança no perímetro onde os militares estiveram para identificar os criminosos que os abordaram. O carro em que os dois estavam pertence ao pai de um dos militares. Quem tiver qualquer informação a respeito da identificação e localização dos envolvidos nas mortes do militares do Exército, deve denunciar pelos números (21) 98849-6099; (21) 2253-1177, ou pelas redes sociais do Disque-Denúncia.