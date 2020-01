Portal Procurados divulga cartaz para localizar os assassinos de Policial Militar

O Portal dos Procurados divulgou nessa sexta-feira (17) um cartaz com objetivo de ajudar, através de denúncias, a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, e Itaboraí (DHNSG) a localizar e prender os assassinos do policial millitar, o 2º sargento Max Freitas, lotado no Depósito Central de Armas e Munições (DCMUN), do 4º Comando de Policia de Área (4º CPA).

Segundo informações, o agente de estaria de folga, à paisana, quando teria suido atacado a tiros no interior do Shoping São Gonçalo, no bairro Boa Vista, próximo de uma loja de eletrodomésticos, por volta das 21 horas. A polícia avalia ainda informações de que Max teria percebido movimentação suspeita de criminosos, que estariam prestes a praticarem um assalto, quando teria tentado uma abordagem a um dos criminosos, acabou sendo surpreendido por outro bandido, que estaria na cobertura do comparsa. Max foi baleado pelas costas e morreu no local.

Houve correria de clientes em pânico nas dependências do shoping e os assassinos, de acordo com denúncias, teriam fugido numa motocicleta, roubando inclusive a arma do militar. A DHNSG ficou de requisitar as imagens registradas por câmeras de segurança do centro comercial para identificar os criminosos.

O sepultamento do militar estava previsto para este sábado (18), no Cemitério Parque Nicteróy, em São Gonçalo.

Quem tiver qualquer informação a respeito da identificação e localização dos envolvidos pode denunciar pelos seguintes canais: Whatsapp do Portal dos Procurados (21) 98849-6099; pelo facebook/(inbox), endereço: https://www.facebook.com/procuradosrj/, pelo mesa de atendimento do Disque-Denúncia (21) 2253-1177, ou pelo Aplicativo para celular do Disque Denuncia.