Portal Procurados divulga cartaz para ajudar a identificar assassinos de estudante em Niterói

O Portal dos Procurados divulgou nessa terça-feira (21) cartaz, com título “Denuncie Quem Matou” com objetivo de auxiliar a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) com informações que possam elucidar e identificar os envolvidos na morte do estudante Wesley Correa Cunha da Silva, 18 anos.

O estudante estava desaparecido desde a quinta-feira (16), após ter saído de uma festa em um centro espírita, na comunidade Santo Cristo, em Niterói, para comprar bebidas. O corpo de Wesley foi encontrado, na manhã de domingo (19), após a PM receber informações que um corpo em estado de decomposição, estava em um matagal na Comunidade do Santo Cristo. Além disso, o corpo possuía marcas que seriam de tiros.

A DHNSG esteve no local e procura de informações que possam levar até os assassinos. Quem tiver qualquer informação a respeito da identificação e localização dos envolvidos na morte do estudante, favor denunciar pelos seguintes canais: Whatsapp Portal dos Procurados (21) 9 8849-6099; pelo facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/, pela mesa de atendimento do Disque-Denúncia (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177 , ou pelo Aplicativo – Disque Denúncia e https://twitter.com/PProcurados, e https://www.instagram.com/portal.dos.procurados, e em todos os casos o anonimato é garantido. Todas as informações pertinentes ao caso serão encaminhadas para DHNSG, que está encarregada do caso e do inquérito criminal.