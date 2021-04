Portal da prefeitura oferece diversos serviços ao cidadão

A Prefeitura de Niterói lançou, nesta sexta-feira (23), um portal que vai reunir informações sobre 274 serviços prestados ao cidadão pela administração municipal. No site e aplicativo do “Portal de Serviços” a população poderá emitir a segunda via do IPTU, informações sobre os programas assistenciais na pandemia, castração de animais, troca de lâmpada, coleta de lixo, solicitação de poda de árvore, entre outros. A plataforma, que foi apresentada durante a segunda edição do Encontro de Gestores em 2021, estará disponível em formato de aplicativo gratuito na App Store e Google Play, e no site http://servicos.niteroi.rj.gov.br/

De acordo com uma pesquisa do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no último semestre de 2020, 20% das atividades digitais da população brasileira envolviam alguma interação com o Poder Público, como solicitar um benefício social ou pedir um documento. O lançamento da Carta de Serviços é o início do processo de transformação digital da Prefeitura de Niterói. A plataforma reúne, em um só lugar, informações sobre locais, canais, condições e horários para a sociedade acessar serviços públicos. O objetivo é simplificar o acesso do cidadão à informação.

O prefeito Axel Grael explicou que, com a integração de informações sobre os serviços, a Prefeitura espera diminuir filas em balcões de atendimento e a necessidade de deslocamentos para solicitar informações, além de reduzir impressões de papel. E em breve boa parte dos serviços poderá ser solicitada online pelo Portal.

“A tecnologia precisa estar a serviço da administração pública. Niterói vem investindo, nos últimos anos, em um processo de informatização com objetivo de melhorar a experiência do cidadão na demanda por serviços da prefeitura. Com as iniciativas de transformação digital, vamos levar esse trabalho a um novo nível, porque o uso de ferramentas online é uma tendência que veio para ficar. São mais de 280 pessoas envolvidas na elaboração da Carta, empenhadas em fazer com que o niteroiense tenha fácil acesso aos serviços da Prefeitura”, destacou.

O site e aplicativo vão concentrar as informações e direcionar o cidadão para os canais de atendimento presenciais, telefônicos ou digitais das Secretarias, inclusive redes sociais como Colab, Facebook, Instagram. O projeto, coordenado pela Secretaria de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle de Niterói, teve participação de todas as Secretarias, Autarquias, Coordenadorias e Administrações Regionais de Niterói.

“Avançamos rumo a uma Niterói mais digital com o lançamento do Portal de Serviços. Esse é só o primeiro passo, resultado do esforço de toda a equipe da Prefeitura. Queremos menos papel, menos burocracia, mais qualidade nos serviços e atendimentos. Para transformar a cultura do serviço público de Niterói, capacitamos centenas de profissionais, aproveitando nossa Escola de Gestão e Governo (EGG) e o Laboratório de Inovação (LabNit) da Prefeitura. A tecnologia nos permite dar esse salto em direção a uma Niterói mais digital e centrada no cidadão”, declarou a secretária Ellen Benedetti.

“Com o lançamento do Portal, Niterói se consolida num grupo de cidades engajadas na transformação digital. Em breve usaremos o login único do cidadão, fruto da participação na Rede Nacional de Governo Digital (Rede Gov.Br), e também daremos início a digitalização de diversos serviços, que poderão ser realizados e avaliados online”, avaliou Danilo Bertazzi, subsecretário de Modernização da Gestão.