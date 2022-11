Porta-aviões brasileiro continua sem destino em alto mar

Por causa de mais uma decisão judicial, o porta-aviões NAe A-12 São Paulo, que pertencia a Marinha do Brasil, foi proibido de atracar no Porto do Suape, em Pernambuco. O motivo é o risco ambiental por uma elevada quantidade de material tóxico, como amianto.

Por uma série de problemas, incluindo a proibição legal de receber amianto, a entrada no navio foi impedida pela justiça e pelo Governo de Pernambuco, assim como pelo Complexo Industrial Portuário de Suape.

Em agosto, o navio-aerodrómo saiu do Rio de Janeiro com destino a Turquia, onde seria feito o desmanche pelo estaleiro turco Sok Denizcilikve Tic, que arrematou a embarcação por R$ 10,5 milhões, em 2021.

Com a alegação de grandes quantidades de amianto a bordo foi proibida a entrada do navio na Turquia. O A-12 São Paulo teve que retornar ao Brasil.

Sem autorização para atracar o navio vaga em alto mar, sendo rebocado.