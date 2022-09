Por unanimidade, Washington Reis tem sua candidatura suspensa

Por sete votos a zero, o ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis foi barrado da sua tentativa de ser candidato a vice-governador na chapa do atual governador Cláudio Castro.



O ex-prefeito de Caxias já havia sido derrotado na Justiça na semana passada, quando a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para manter sua condenação por danos ambientais durante sua gestão em Duque de Caxias.

Por ter conseguido dois votos favoráveis no STF, o ex-prefeito contava com uma última possibilidade de recurso: os embargos infringentes que têm efeito suspensivo e garantiriam sua participação nas eleições de outubro.

Mas esse argumento não convenceu os desembargadores, que citaram precedentes do TRE e não reconheceram nenhum efeito suspensivo que garantisse a elegibilidade de Reis.