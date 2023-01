Por que permitir desrespeito ao Hino Nacional nos campos de futebol?

A insistência em tornar obrigatória a execução do Hino Nacional, mesmo onde não há essa necessidade, só tem contribuído para torná-lo, junto a muitos, cada vez mais trivial e desimportante.

Nos campos de futebol principalmente.

Torcida nenhuma respeita. Ao contrário, em todo e qualquer estádio, em meio a sua execução, a grande maioria dos torcedores continua gritando o nome do time ou um a um dos seus jogadores.

Domingo passado, no Allianz Parque, transmissão da Record, e como acontece em todos os jogos naquela arena, a letra do hino foi substituída pelo nome do time da casa. Um sinal de profundo desrespeito com um dos quatro símbolos da nossa República.

Em vez de um momento que se exige completa reverência, passou a ser vulgarizado.

Aliás, muito ao encontro ou que lembra aquilo que Nelson Rodrigues dizia: “no Maracanã vaiam até minuto de silêncio”.

Em relação ao nosso Hino Nacional, nos campos de futebol, é só isso que está faltando.

TV Tudo

Combinado assim

Com toda a equipe ainda em férias, Luciano Huck vai reiniciar os trabalhos do “Domingão”, com programa ao vivo, no dia 5 de fevereiro.

Daí em diante gravações nas tardes de quinta-feira.

Cotada

Marina Ruy Barbosa, há algum tempo afastada das novelas, está nos planos da Globo para um dos principais papéis de “Fuzuê”, do Gustavo Reiz, fila das 19h.

Convite feito. Mas nada sacramentado ainda.

Musical

A cantora e atriz Leilah Moreno foi aprovada para viver Rachel Marron em “O Guarda-Costas”. Também no elenco, Fabricio Gorziza, Talita Cirpriano, Marcelo Góes, entre outros.

O musical tem estreia marcada para o dia 16 de março, no Teatro Claro, em São Paulo.

(Leilah Moreno / crédito Estevam Avellar)

Presta atenção

A Globo, que já teve o remake de “Pantanal”, vai fazer a mesma coisa com “Renascer” e ainda tem uma novela do Benedito Ruy Barbosa, “O Rei do Gado”, no “Vale a Pena Ver de Novo”.

O que se sabe é que trabalhos de outros dos seus veteranos autores também estão em processo de análise, para novas versões.

Não deixa de ser

O fato de se pensar, cada dia mais, na produção de remakes, além de uma forma de valorizar o que foi feito no passado, também demonstra que a “aposentadoria” de muitos desses autores foi precipitada.

Ou da falta que estão fazendo, diante das dificuldades apresentadas.

Passo errado

O “RG”, se novo ou antigo, também para autores é o que menos deveria contar. E a Globo errou por aí.

Várias deles, entre Walther Negrão, Aguinaldo Silva e Sílvio de Abreu, ainda poderiam estar prestando excelentes serviços. E também contribuir de maneira bem importante na formação dos novos. Só que não.

Nada em vista

A princípio nada será modificado na programação do SBT, especialmente nesses primeiros meses do ano.

Na faixa da noite, depois do jornal, novelas e o programa do Ratinho.

Mesmo sistema

Aliás, já de alguns anos, o programa do Ratinho é realizado em sociedade com o SBT. A televisão, da parte dela, entra como exibidora e ele responsável pela produção.

Dizem até que, diante das atuais condições da sua TV, em Curitiba, e tudo que foi construído e montado lá, nem existe mais a necessidade de continuar fazendo seu programa em São Paulo.

Mas não é?

Por favor, intenção zero de se meter na vida de ninguém, mas por todo noticiário que existe, parece que não tem nenhum outro caso tão mal resolvido como da Luana Piovani e Pedro Scooby.

Um meio de vida dos dois. Não passa uma semana batida, sem o aparecimento de uma nova treta. Agora é ele processando ela.

Instalações

Nos Estúdios da Quanta, na Vila Leopoldina, em São Paulo, a Paramount está construindo toda a sua base de serviços e que irá utilizar na realização dos seus trabalhos esportivos.

Sem dúvida, possui uma das melhores estruturas.

Banho de loja

Tereza, personagem de Clarissa Pinheiro, ganha um novo visual em “Mar do Sertão”, novela das 18h da Globo.

Ela agora é a nova milionária de Canta Pedra, após a descoberta de petróleo nas terras dos Timbó.

Tereza passa por uma grande transformação com a ajuda de Xaviera (Giovana Cordeiro).

(Divulgação)

Bate – Rebate

· Renato Modesto, autor, com trabalhos na Globo e na Record, retoma sua carreira de ator no elenco da comédia “O Vison Voador”…

· … Ao seu lado, Oscar Magrini, Rosi Campos, Marcello Iazette, Carla Pagani, Adelita Del Sant e Simone Zucato…

· … Estreia no dia 13 de fevereiro, 21h, no Teatro Raul Cortez, em São Paulo. Adaptação de Marcos Caruso e direção de Léo Stefanini.

· Repórter Bruna Carvalho, que deixou a CNN Brasil em dezembro, está agora na TV Câmara – Rio.

· Bernardo Ramos se junta ao novo projeto da Placar, ao lado de Leandro Quesada e Felippe Facincani.

· “Santo Maldito”, série do Star+ com Felipe Camargo, tem estreia definida para 8 de fevereiro.

· Há uma “febre” de musicais nos palcos de São Paulo. “Once”, com estreia dia 17 de março no Teatro Villa Lobos, será mais um…

· … E terá em seu elenco, Lucas Lima, o marido da Sandy, Bruna Guerin, Theo Cochrane, entre outros.

· Daniela Albuquerque retoma nesta segunda-feira as gravações do seu “Sensacional”, na Rede TV!…

· … Quanto a Luciana Gimenez, não há ainda nenhuma previsão. Ela continua se recuperando do acidente sofrido na neve.

C´est fini

Marê, personagem de Camila Queiroz em “Amor Perfeito”, próxima novela das 18h, vai ser um tipo à frente do seu tempo. A trama é ambientada na década de 1940, com comecinho nos anos 1930, e Marê será a única menina de um time de futebol.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!