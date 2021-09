Por determinação da Justiça, Sérgio Cabral é transferido para presídio de Niterói

O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi transferido na tarde desta sexta-feira (17) para o Batalhão Especial Prisional, o antigo BEP, em Niterói, por determinação do juiz da 7ª Vara Criminal Federal, Marcelo Bretas. A transferência se deu após Cabral prestar depoimento na manhã de hoje ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

O ex-governador foi escoltado por agentes da Polícia Federal até o novo endereço. Anteriormente, ele se encontrava no presídio Pedrolino Werling de Oliveira, o Bangu 8, no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio.

A defesa de Cabral tentou adiar a audiência, alegando que não teve tempo suficiente para analisar as peças do processo. Mas o pedido foi negado pelo desembargador Elton Leme, relator da ação penal distribuída ao Órgão Especial do TJRJ.

Além do ex-governador, o ex-procurador-geral de Justiça Claudio Soares Lopes, o ex-secretário de Governo Wilson Carlos Cordeiro e Carlos Emanuel de Carvalho Miranda, apontado como operador financeiro do esquema fraudulento, também foram interrogado pelo TJRJ. Eles são denunciados pelos crimes de corrupção e organização criminosa.