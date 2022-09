Por 6 votos a 1, TRE-RJ barra candidatura de Daniel Silveira ao Senado

Por 6 votos a 1, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) barrou a candidatura de Daniel Silveira (PTB) ao Senado. O candidato ainda pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral.

A votação que negou o registro de candidatura ao Senado do deputado federal Daniel Silveira teve início na última sexta-feira (2). Na ocasião, cinco desembargadores votaram pelo indeferimento. Contudo, a sessão foi interrompida depois que o desembargador Tiago Santos pediu vistas do processo, ou seja, uma revisão da sua decisão.

Havia uma indefinição sobre a validade dessa medida quanto aos chamados “efeitos secundários” da pena, que poderia gerar essa inelegibilidade confirmada agora.

Na sessão inicial, o desembargador Tiago Santos manteve a posição pelo deferimento da candidatura de Silveira, mas Kátia acompanhou o relator e os outros cinco integrantes da Corte que já haviam votado para impugnar a candidatura do bolsonarista. Daniel Silveira ainda pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No final de agosto, o TRE já havia proibido Silveira de usar recursos públicos em sua campanha, além da determinação para devolver as verbas que já tenha recebido do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.



O candidato foi condenado pelo STF a oito anos e nove meses de prisão por ameaças à Corte, mas teve a pena perdoada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).

Desde novembro do ano passado, Silveira está proibido de usar as redes sociais por uma ordem do ministro Alexandre de Moraes. Ele também ordenou à Polícia Federal que tomasse o depoimento de Paola, esposa do bolsonarista, e determinou que ela fosse proibida de criar novas contas nas redes sociais.

No último capítulo dessa novela, Moraes determinou o bloqueio das redes sociais e das contas bancárias de Paola. O ministro do STF afirmou que ela o ajudou a burlar ordens do STF, por ter publicado em sua rede social vídeo do deputado fazendo ataques ao ministro.