População vai poder escolher as atrações do Festival Niterói Lives

Uma Conaulta Pública foi aberta para que a população possa escolher os artistas niteroienses que vão se apresentar no Festival Niterói Live. A votação popular ficará aberta até o dia 30 de novembro no link: https://consultas.colab.re/niteroilive ou pelo aplicativo do Colab. O festival vai fomentar a indústria cultural da cidade, injetando recursos com a contratação de profissionais do setor produtivo, entre cantores, músicos, técnicos, roadies, carregadores, produtores, fotógrafos, videomakers, assistentes de palco e iluminadores.

O Festival Niterói Lives, idealizado e produzido pela Coordenadoria de Gestão de Eventos, acontece, em dias variados, a partir do dia 10 de dezembro. Este será o maior festival de lives musicais já realizado na cidade e o primeiro a ter seus participantes escolhidos através de votação popular. Serão 48 artistas que participarão do festival.



Os shows acontecem na Sala Nelson Pereira dos Santos, no Reserva Cultural, em formato misto (presencial e digital), com presença de público no local de realização e transmissão ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura Municipal de Niterói. A entrada é gratuita, respeitando a capacidade da sala de acordo com os protocolos de segurança vigentes. A organização do evento pede que público leve um quilo de alimento não perecível que será destinado para a campanha Niterói Solidária.