População reclama do descaso nas policlínicas

A Policlínica Sérgio Arouca, no Vital Brazil, que atende sozinha os bairros de Icaraí, Santa Rosa e adjacências, é um exemplo de como não deve ser o serviço público.

Dezenas de cidadãos entraram em contato com o jornal A TRIBUNA através do WhatsApp (21) 97848-4642, indignados com o mau atendimento, filas colossais, sujeira, desorganização e falta de respeito. A maioria absoluta das pessoas nas filas tem mais de 60 anos e diz que ser idoso significa padecer ainda mais.

Na entrada da unidade de saúde existe uma espécie de secretaria, devidamente protegida por um vidro escuro que, em tese, serviria como posto de informações para os cidadãos, mas não é o que acontece. A pessoa chega e tem que se abaixar para falar com a atendente, em geral funcionária de empresa privada terceirizada movida pela má vontade.

Telefonar para policlínica para saber se tem vacinas, tentar uma consulta, saber se está cheia, se tem filas, se pode levar idosos, é impossível, porque os dois telefones se revezam fora do gancho. Os números são (2) 2712-3666 e (21) 2710-9176. Em tempo, a policlínica só trabalha três horas por dia fazendo testes, de 13h às 16h. Claro, tem hora de almoço.

Já na Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva, nesta terça-feira (8), o tempo médio de espera nas filas era de 2h15. Lá havia uma fila para o cidadão se cadastrar com uma funcionária anotando a mão. Depois entrava em outra fila para fazer o teste e finalmente em uma terceira fila esperar o resultado.

Como na Sérgio Arouca, também estava claro na Carlos Antônio da Silva o número reduzido de funcionários. Na hora almoço parou tudo.

Há uma lenda de que é proibido fazer o teste mais de três vezes na mesma unidade, mas o ministério permanece já a Secretaria de Saúde de Niterói não responde às nossas perguntas.

Testagem para Covid em maio

Com os casos aumentando, a população está correndo nas unidades de saúde para fazer o teste da Covid-19 por precaução. E, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, no mês de maio foram realizados um total de 5.133 testes de Covid-19. A taxa de resultados positivos foi de 22%.

A Secretaria informa que o município está realizando uma média de 250 testes por dia e que a testagem para Covid-19 ocorre de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h, nas Policlínicas e Unidades Básicas de Saúde. O critério para realização dos testes são pessoas com sintomas gripais, a partir do primeiro dia do quadro sintomático.