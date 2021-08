POPULAÇÃO QUE TEM ENTRE 24 A 26 ANOS SERÁ VACINADA NA PRÓXIMA SEMANA

Moradores de São Pedro da Aldeia que se encontram entre 24 a 26 anos de idade já podem comemorar a vacinação. Isso porque a prefeitura divulgou, na sexta-feira (20),que a população municipal que se encontra nessa faixa etária será imunizada a partir da próxima semana, na segunda (23).

A vacinação por idade acontecerá de forma decrescente ao longo da semana. Todos os grupos inseridos anteriormente na campanha seguem sendo vacinados, além dos cidadãos que estão dentro do prazo para tomarem a segunda dose (D2). São quatro postos atendendo ao público, das 8horas até o meio-dia.

A Secretaria de Saúde da cidade alerta que apenas a aplicação da segunda dose da vacina (D2) assegura a proteção contra a doença. Quem tomou a primeira dose do imunizante (D1) e estiver dentro do prazo para a D2, deve procurar os pontos de atendimento. Sendo que o prazo para a D2 da Coronavac é de 14 a 28 dias após o recebimento da D1 e o da Oxford/AstraZeneca e Pfizer é a partir de 90 dias após o recebimento da primeira dose.

O município aderiu ao calendário único de vacinação do Estado do Rio de Janeiro, que tem como objetivo a padronização das ações de imunização. A continuidade dos cronogramas depende do envio de novos lotes de doses pelo Ministério da Saúde e das determinações da Nota Técnica estadual.

Confira abaixo o cronograma de vacinação da próxima semana:

Segunda-feira (23/8): moradores de 26 anos ou mais

Terça-feira (24/8): moradores de 26 anos ou mais

Quarta-feira (25/8): moradores de 25 anos ou mais

Quinta-feira (26/8): moradores de 25 anos ou mais

Sexta-feira (27/8): moradores de 24 anos ou mais