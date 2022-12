População, Imprensa e segurança pública

Quando li uma biografia de Winston Churchill, “Memórias da Segunda Guerra Mundial”, valeu a pena ter torrado um mês devorando as 1.174 páginas sobre um dos mais colossais e controvertidos personagens do longínquo século 20.

Churchill foi primeiro ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial e mesmo com o país em ruínas ajudou a fritar o nazismo.

Me chamou atenção uma característica dele. Logo que acordava, bebia champanhe, fumava seus charutos e lia somente as críticas dos jornais. Não lia elogios, só pancadas (não confundir com esculachos, baixarias).

Ele via nas críticas, e até nas lambadas mais fortes dos editorais uma fonte de informação que nenhum bajulador era capaz de ter a coragem de revelar. O bajulador simplesmente bajula. É a sua função.

Ao contrário dele, seu oponente Adolf Hitler mandou executar vários jornalistas e similares porque odiava ser criticado.

Seguiu o exemplo de seu mentor, Benito Mussolini, pai do fascismo que, como todo fascista (definição literal), só acreditava na sua verdade, na sua versão, na sua opinião, no seu mundo, exterminando o contraditório.

Placar.

Mussolini, a amante e outros foram executados e seus corpos pendurados de cabeça para baixo numa praça de Milão, em 28 de abril de 1945.

Cercado em seu bunker, temendo que acontece o mesmo com ele, Hitler se matou dois dias depois (30 de abril de 1945), junto com a mulher Eva Braun, e deixou ordens expressas para que seus corpos fossem incinerados, evitando exibição pública.

Já Churchill, que gostava de más notícias, venceu a Segunda Guerra.

Esse foi o placar.

Os grandes líderes (não confundir com chefes) usam o que a imprensa limpa publica como fonte de informação, mas em geral, aqui em Pindorama, não é bem assim.

Muitos pensam que a imprensa é uma usina acusatória com o dedo duro apontado.

Por exemplo, recentemente lojas e um condomínio foram invadidos no bairro de São Francisco, lojas em Icaraí também, a polícia civil está tentando prender uma quadrilha especializada em roubos de bicicletas, moradores do Cafubá divulgaram vídeos mostrando um bando de falsos skatistas invadindo e pilhando residências, ou seja, o fantasma do terror da insegurança pública parece estar ensaiando uma volta aos tempos em que a bandidagem ostentando fuzis invadia bares, residências, lojas a qualquer hora em Niterói.

Essas informações, quando veiculadas na imprensa limpa, deveriam ser vistas como dados auxiliares pelas autoridades de segurança e não como acusação, perseguição, críticas vãs. A culpa é de A, de B, de C. Não é por ai!

Em outras palavras, a culpa não é de quem mostra, de quem registra. Muitas vezes ajustes precisam ser feitos, o que é natural e, como elemento de ligação entre a população e o Estado a imprensa limpa faz o seu papel. Não é culpa dela se a violência cresce. Não é culpa dela se o desemprego avança, a inflação galopa, se estamos diante de uma explosão populacional totalmente fora de controle. A imprensa apenas notícia.

Se o Estado fosse um avião, população, segurança pública e imprensa seriam passageiros. E passageiros de avião não torcem para ele cair.

Há algumas lições importantes. Depois de décadas afundada e falida, a cidade de Nova Iorque foi salva pela Tolerância Zero, também conhecida como “teoria da janela quebrada”.

É um modelo de segurança pública em que a ação policial é especialmente intransigente com delitos menores, como não pagar o transporte público, os pequenos furtos, janelas quebradas etc.

Com o tempo, e depois de uma limpa na banda podre da polícia, houve diminuição também dos delitos de maior importância, como estupros, tráfico, homicídios. Nova Iorque foi salva.

Em Niterói, não precisa ser gênio para notar a profusão dos impunes delitos das motocicletas sem placas, sem faróis, sem silenciosos, subindo em calçadas porque o jogo de empurra, o “toma que o filho é seu” criou uma perigosa blindagem. Detran diz que o problema é da polícia, que passa a culpa para a prefeitura, que empurra para a PM. E ninguém faz nada.

Lembra o exemplo do rato há uns 40 anos. No Rio, uma infestação de ratos explodiu porque as autoridades discutiam se ele problema federal (Sucam), estadual (Feema) ou municipal (Comlurb).

O sujeito da moto percebe a malemolência das autoridades. Se já tem um pé na criminalidade arranja uma barra de ferro e invade uma casa. Depois, um revólver e por aí vai.

De concessão em concessão o pequeno delito avança e se torna uma doença quase incurável quando poderia ter sido resolvido lá atrás. Sem violência. Moto sem silencioso é crime de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seu art. 230, inc. VII. Basta, então, uma autoridade do Estado agir e apreender. Idem para moto sem placa, sem faróis.

Em se tratando de Tolerância Zero, Equador e Colômbia estão muito a frente do Brasil. Em várias cidades desses países é proibido andar de moto com garupa. Há anos, pesquisas revelam que é alto o percentual de assaltos envolvendo motos, cabendo ao garupa manusear a arma. Em Guaiaquil a medida provocou uma queda de 40% nos assaltos, o mesmo acontecendo em Bogotá.

Enfim, enquanto as autoridades de segurança não entenderem que a boa imprensa (ressalto, boa!) é aliada e não oponente, o mundo do crime comemora com fogos, nem sempre de artifício.