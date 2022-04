População de Niterói ganha Farmácia Solidária

A faculdade Estácio, de Niterói, acaba de inaugurar uma Farmácia Solidária e está recebendo doações de medicamentos, remédios fitoterápicos, kits de primeiros socorros e fralda geriátrica. Vale registrar que as pessoas poderão doar caixas abertas, desde que estejam em boas condições de uso e dentro da validade. Os interessados poderão deixar seus donativos, das 9h às 18h, no campus que fica na Rua Eduardo Luiz Gomes, 134 – Bloco B (Biblioteca) – Centro de Niterói.

O projeto conta com a supervisão de Gustavo Montez, professor e coordenador do Curso de Farmácia, e com os estudantes da própria unidade. A distribuição gratuita de medicamentos será realizada somente por meio de prescrição médica e atenderá às pessoas mais necessitadas da Cidade de Niterói e dos municípios adjacentes.

A farmácia funciona de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h na Rua Eduardo Luiz Gomes, 134 – Bloco B (Biblioteca) no Centro de Niterói.