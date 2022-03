População de cidade ucraniana vai às ruas contra tropas da Rússia

A cidade de Melitopol foi tomada no último sábado (26). A cidade se encontra no sudoeste da Ucrânia e fica há pouco mais de 700 quilômetros da capital Kiev. Em contramão à informação, divulgada primeiramente pela agência de notícias russa Interfax, os ucranianos não confirmaram a captura do local por parte dos soldados de Vladimir Putin.

Em Melitopol, cidade da Ucrânia, a população confrontou militares russos que estavam em uma região do centro da cidade.

Ministro das Forças Armadas do Reino Unido, James Heappey alegou não acreditar no controle russo sobre o local. Melitopol tem aproximadamente 150 mil moradores e, caso a tomada seja confirmada, será a primeira cidade ucraniana com um número mais relevante de habitantes que os russos controlaram.