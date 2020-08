População comemora reabertura de restaurante popular

O Restaurante Popular Jorge Amado voltou a abrir as suas portas nesta quarta-feira e os niteroienses comemoraram a retomada das atividades da unidade que vende café da manhã e almoço aos preços simbólicos de R$ 0,50 e R$ 2,00, respectivamente. O cardápio da inauguração contou com o tradicional café com leite e pão com manteiga, das 6h às 9h, e o cardápio de salada de chicória crua, carne moída com cenoura, polenta ao sugo, refresco e doce de sobremesa para o almoço das 10h às 15h. Foram servidos neste primeiro dia de reabertura 130 cafés da manhã e 790 almoços.

O restaurante popular administrado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) irá funcionar de segunda à sexta-feira sob as novas regras sanitárias necessárias para preservar a saúde de funcionários e clientes em meio a pandemia do coronavírus.

“Eu vim trabalhar e vi aberto. Hoje é o meu aniversário! Faço 65 anos junto com a minha irmã. Eu tenho uma irmã gêmea. Ela hoje não irá comemorar comigo porque mora em outra casa e tem a quarentena, mas foi um presente de aniversário essa reabertura do restaurante e ainda com uma das minhas comidas preferidas: polenta com carne moída”, contou feliz dona Maria de Fátima, agora com 65 anos, cuidadora de idosos, moradora de São Gonçalo.

Na entrada do restaurante funcionários orientavam, aferiam a temperatura e aplicavam álcool 70% em gel nas mãos dos clientes. Na parte de dentro a orientação continuava juntamente com a disponibilização de um totem de álcool em gel, avisos sobre o uso das máscaras ser dispensado apenas no momento da alimentação. Marcações com fitas garantiam o distanciamento entre as pessoas. O restaurante também segue sobre a regra de uma capacidade monitorada de 50% e intensificação na limpeza do local, além do uso de material descartável para servir as refeições. O serviço de buffet está proibido. os clientes que chegavam sem máscara recebiam uma de tecido ainda na fila.

“Nós estamos muito felizes com a reabertura e a garantia de uma alimentação adequada e que ajuda a reforçar o sistema imunológico das pessoas servidas aqui. Nós estamos atentos para cumprir o protocolo, a equipe de trabalhadores foi treinada para cumprir as novas regras e todos foram testados em relação ao coronavírus. O espaço está sinalizado, estamos preparados para oferecer um serviço de qualidade e em segurança”, declarou o subsecretário de Segurança Alimentar da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), Vilde Dorian.

Em tempos de crise, a importância do funcionamento do restaurante é ainda mais evidente.

“Eu sempre vinha comer aqui. A comida é muito gostosa, os funcionários são gente boa. A minha amiga avisou sobre a reabertura. Nesses tempos de incertezas é ainda mais importante ter um lugar assim para economizar”, destacou dona Sônia Regina Pereira, de 63 anos, doméstica, moradora do Barreto.

O restaurante popular de Niterói foi municipalizado em janeiro de 2017 e, de acordo com os dados da prefeitura, são investidos R$ 4 milhões por ano para manter o local funcionando. O espaço é administrado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. O restaurante chegou a ficar fechado anteriormente quando o governo do Estado, que administrava o espaço, passou por uma crise financeira.

O Restaurante Cidadão Jorge Amado fica localizado na Avenida Visconde do Rio Branco, 281 – Centro, Niterói. O seu horário de funcionamento vai das 6h às 9h para o café da manhã por R$ 0,50 e das 10h às 15h para o almoço por R$ 2,00.