Pontos turísticos de Cabo Frio recebem iluminação natalina

O Natal chegou a Cabo Frio. O Forte São Mateus, o Convento Nossa Senhora dos Anjos, a Capela do Morro da Guia e a Igreja Matriz já receberam a iluminação natalina, uma parceria da prefeitura com empresas.

Até o dia 12 de dezembro, quando será a abertura oficial do Natal em Cabo Frio, a Praia do Forte, na altura da Avenida Nilo Peçanha, e o Museu do Surfe, na Praça da Cidadania, vão ganhar espaços ‘instagramáveis’, que são locais onde os visitantes podem tirar fotos para as redes sociais. Além disso, uma árvore de 23 metros de altura será montada na Praça Porto Rocha, em parceria com o Sesc.

Já na Praia do Peró, em conjunto com a ONG Mar Sem Lixo e comerciantes locais, será montada uma árvore sustentável de oito metros de altura. Trechos do distrito de Tamoios e do bairro Jardim Esperança também vão receber a iluminação natalina.

Concurso de decoração natalina

Seguem as inscrições para o Concurso de Decoração Natalina – Cabo Frio Natal Sol. Podem participar da competição: casas, prédios e condomínios residenciais e também os imóveis comerciais que tenham a fachada ou vitrine voltadas para a rua. Os participantes serão divididos em três categorias – Fachada de Imóvel Residencial; Fachada de Imóvel Comercial; e Vitrine de Imóvel Comercial.

O concurso está sendo organizado pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer. Os detalhes e regulamento estão no Edital de Chamamento Público Nº 002/2021, publicado na Edição Nº 322, do Diário Oficial Eletrônico do município. Para concorrer, basta o proprietário ou responsável pelo imóvel se inscrever gratuitamente, no link https://forms.gle/wumPMyygypTCbius8 , preenchendo a ficha de inscrição até o dia 13 de dezembro de 2021, até às 23h59min. No ato da inscrição, o participante deve anexar o mínimo de três e o máximo de 10 fotos do imóvel coloridas e atualizadas, em alta resolução.

Serão premiados os três primeiros lugares de cada categoria. O vencedor do concurso ganhará hospedagem de um final de semana, para duas pessoas, em empreendimento hoteleiro de Cabo Frio. O segundo lugar, um batismo de mergulho, para uma pessoa, no município. O terceiro lugar será agraciado com jantar, para duas pessoas, em um estabelecimento gastronômico localizado na cidade. A entrega dos prêmios será feita pela Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, em voucher exclusivo, contendo prazo para a retirada, em dia e local a ser definido diretamente com os ganhadores do concurso. O resultado final do Concurso de Decoração Natalina – Cabo Frio Natal Sol será no dia 04 de janeiro de 2022.