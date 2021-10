Ponte tem via liberada no sentido Niterói após o fim de ocorrência policial

Terminou por volta das 16:40 deste sábado (16) a ocorrência policia no sentido Niterói da Ponte, na altura do Vão Central. Um policial interditou a via ao sentar em uma mureta. Homens do Bope foram acionados e conversaram com o integrante da corporação, que alegou estar passando por problemas pessoais e dizia precisar de ajuda. Em publicação feita no Twitter, a Polícia Militar confirmou que o policial está “fora de qualquer perigo” e que será conduzido ao Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio, na Região Central do Rio. O policial era lotado no batalhão de Mesquita (20º BPM), na Baixada Fluminense

“Ocorrência encerrada na Ponte Rio Niterói. O policial militar está a salvo e fora de qualquer perigo, graças ao trabalho da equipe de negociação do Bope. Policial sendo conduzido ao HCPM”, informou a PM na rede social.

⚠️ Ocorrência encerrada na Ponte Rio Niterói. O policial militar está a salvo e fora de qualquer perigo, graças ao trabalho da equipe de negociação do #BOPE. Policial sendo conduzido ao HCPM.#Informação #PMERJ #ServireProteger — @pmerj (@PMERJ) October 16, 2021

Também no Twitter, a EcoPonte informou que a Ponte Rio-Niterói está com a via liberada em três faixa, sendo que o tempo de travessia para quem vai a Niterói é de 54 minutos.